Bir kadın cinayeti daha... Ekipler korkunç gerçekle 3 çocuk annesi genç kadının evine girince yüzleşti

Antep'in Oğuzeli ilçesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Asiye Baytap'tan haber alamayan yakınları 112 ekiplerine haber verdi. Eve giren ekipler korkunç gerçeği ortaya çıkardı.
Öğle saatlerinde eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Asiye Baytap'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İncelemede Baytap'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. 3 çocuk annesi Asiye Baytap'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, çok sayıda kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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