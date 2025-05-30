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Bir kadın cinayeti daha... Ekipler korkunç gerçekle 3 çocuk annesi genç kadının evine girince yüzleşti

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Türkiye'de en önemli sorunlardan birisi olan kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Gaziantep'te 3 çocuk annesi 25 yaşındaki Asiye Baytap'tan bir süredir haber alınamıyordu. Korkunç gerçek, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerinin Baytap'ın evine girmesiyle ortaya çıktı.

Antep'in Oğuzeli ilçesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Asiye Baytap'tan haber alamayan yakınları 112 ekiplerine haber verdi. Eve giren ekipler korkunç gerçeği ortaya çıkardı.

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3 ÇOCUK ANNESİ KADINI BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER...

Öğle saatlerinde eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Asiye Baytap'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İncelemede Baytap'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. 3 çocuk annesi Asiye Baytap'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, çok sayıda kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.

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Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Gaziantep
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