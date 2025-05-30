Bir kadın cinayeti daha... Ekipler korkunç gerçekle 3 çocuk annesi genç kadının evine girince yüzleşti

Antep'in Oğuzeli ilçesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Asiye Baytap'tan haber alamayan yakınları 112 ekiplerine haber verdi. Eve giren ekipler korkunç gerçeği ortaya çıkardı.

3 ÇOCUK ANNESİ KADINI BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER...

Öğle saatlerinde eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Asiye Baytap'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İncelemede Baytap'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. 3 çocuk annesi Asiye Baytap'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, çok sayıda kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır