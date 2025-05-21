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Bir kadın cinayeti daha... Eski eş hastanede pompalıyla dehşet saçtı!

Türkiye'de kadın cinayetleri artık o kadar kanıksandı ki katledilen kadınlar artık maalesef ismen değil sayıyla ifade ediliyor. Son adres ise Kahramanmaraş... Onikişubat'ta bulunan bir özel hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Eser Karaca, eski eşinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Talihsiz kadın maalesef kurtarılamadı.

Bir kadın cinayeti daha... Eski eş hastanede pompalıyla dehşet saçtı!

Kadın cinayetleri ülkemizde her geçen gün artmaya devam ediyor. Yurdun farklı köşelerinden gelen haberler sonrası durumun ciddiyeti daha da artıyor. Bu sefer yaşanan olay ise Kahramanmaraş'tan...

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POMPALI DEHŞETİ

Merkez Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi Doktor Mustafa Bey Caddesi'nde bulunan özel bir hastanenin içinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan 42 yaşındaki Eser Karaca'nın yanına gelen ayrıldığı eşi A.A., pompalı tüfekle ateş açtı.

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CANİ ADAM GÖZALTINDA

Saçmaların hedefi olan Karaca'ya ilk müdahaleyi hastanedeki mesai arkadaşları yaptı ancak kadın kurtarılamadı. Şüpheli eski eş ise silahı olay yerine atarak kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri ekipleri inceleme yaparken, bölgede çalışma yapan polis, şüpheli A.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Kahramanmaraş
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