Bir kadının çöp topladığı görüntüler sonrası Düzce Belediyesi'nden açıklama

Düzce Belediyesi, çöp toplarken görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kadınla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Düzce Belediyesi olarak, sosyal sorumluluk anlayışımız doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.

Son günlerde çöp toplarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ağa Mahallesi sakini Sevgi A. ile ilgili açıklama yapma gereği doğmuştur.

Vatandaşımıza, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla bugüne kadar belirli periyotlar halinde gıda desteği ve torunları için kırtasiye yardımı sağlanmıştır. Bugünden itibaren Sevgi A.'ya sıcak yemek ve evde temizlik hizmeti de verilmeye başlanmıştır.

Düzce Belediyesi olarak hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamsına izin vermemiz mümkün değildir. Her zaman olduğu gibi, her vatandaşımızın yanında olmayı görev biliyor ve ihtiyaç sahiplerine desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz."