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Bir meslek daha sessizce tükeniyor! Ayakkabı tamirciliği mesleği bitiyor: "Mesleğimiz can çekişiyor"

Adıyaman’da 35 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ramazan Turan, giderek azalan usta sayısı ve mesleğe olan ilginin düşmesi nedeniyle ayakkabı tamirciliğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ayakkabı fiyatlarının artmasıyla birlikte tamir işlerine olan talep artarken, Turan mesleğe yeni eleman yetişmemesinden yakındı. Toplumun el sanatlarına yeterince değer vermediğini belirten Turan, bu mesleklerin de doktorluk, öğretmenlik kadar önemli olduğunu vurguladı.

Bir meslek daha sessizce tükeniyor! Ayakkabı tamirciliği mesleği bitiyor: "Mesleğimiz can çekişiyor"

Adıyaman’da 35 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ramazan Turan, eleman yetişmediği için ayakkabıcılık mesleğinin öldüğünü ifade etti.

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"YENİ AYAKKABI FİYATLARI OLDUKÇA YÜKSEK"

Ayakkabı tamircisi Ramazan Turan, "Şu anda müşteriler ayakkabılar pahalı olduğu için tamirata daha fazla yöneliyorlar. Gelip gidiyorlar, hamdolsun biz de elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Talep var çünkü yeni ayakkabı fiyatları oldukça yüksek; bu da tamirat işlerini artırdı. İnsanlar artık ayakkabıyı atmak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor. Ufak tefek işler oluyor, çok şükür."

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"MESLEĞİMİZ CAN ÇEKİŞİYOR"

Ayakkabı tamircisi Ramazan Turan, "mesleğimiz maalesef can çekişiyor. Belki de şu an bu mesleğin son temsilcileriyiz. Toplum bizim kıymetimizi iyi bilmeli. Bizden sonra bu işi yapacak usta kalmayabilir. Gerçekten yok artık. Çünkü herkes çocuklarını okutmak istiyor. Avukat, doktor, öğretmen olsun diye çabalıyor. Hep yukarı bakıyoruz, kimse aşağıya bakmıyor. Oysa bu toplumun sanata ihtiyacı var. Araba tamirciliği, motor tamirciliği, ayakkabı tamiratı, kasaplık, lokantacılık, fırıncılık. Bunlara da en az diğer meslekler kadar ihtiyaç var. Bunlar olmazsa olmaz" dedi.

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(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ayakkabı tamircisi Adıyaman
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