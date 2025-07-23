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Bir saldırgan daha çocuk çıktı! Tartıştığı pamuk şeker satıcısını bıçakladı...

Aydın'ın Efeler ilçesinde K.D. (15), tartıştığı pamuk şeker satıcısı N.G'yi (47) bıçakladı. Yaralanan N.G. hastaneye kaldırılırken, kaçan çocuk yakalanarak gözaltına alındı.

Bir saldırgan daha çocuk çıktı! Tartıştığı pamuk şeker satıcısını bıçakladı...
Çiğdem Sevinç

Olay, saat 23.30 sıralarında Atatürk Kent Meydanı'nda meydana geldi. Pamuk şeker satıcısı N.G. ile K.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.D., N.G.'yi bacağından bıçaklayarak kaçtı.

Bir saldırgan daha çocuk çıktı! Tartıştığı pamuk şeker satıcısını bıçakladı... 1

YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı N.G. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken kaçan K.D., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bir saldırgan daha çocuk çıktı! Tartıştığı pamuk şeker satıcısını bıçakladı... 2

Bir saldırgan daha çocuk çıktı! Tartıştığı pamuk şeker satıcısını bıçakladı... 3

(DHA)

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şeker çocuk
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