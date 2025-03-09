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Bir siyasi parti daha yolda! Teoman Yıldırım detayları duyurdu: "Kritik rolün destekleyicisi olacağız"

09.03.2025 13:46
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Siyaset sahnesine yeni partiler eklenmeye devam ediyor. Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi Genel Başkanı Teoman Yıldırım, hazırlıklarını sürdürdüğü "Demokratik Yenilenme Partisi" hakkında detayları açıkladı.

Bir siyasi parti daha yolda! Teoman Yıldırım detayları duyurdu: "Kritik rolün destekleyicisi olacağız"

Demokratik Yenilenme Partisi adında yeni bir siyasal oluşum hazırlığında olan Teoman Yıldırım, projelerinden bahsetti. Yıldırım, projeleri için yakın zamanda hem Milli Savunma Bakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile görüşerek önerilerde bulunacağını ifade etti.

'YERLİ SANAYİ' İÇİN PARANTEZ AÇTI

Yıldırım, “Şu an faaliyette olan Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi gibi uzay ve havacılık alanlarında yerli sanayiyi desteklemek, yerli ve yabancı firmaları bir araya getirerek sinerji sağlamak, yüksek katma değerli ürünler üretmek amacıyla tüm illerimizde İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını istiyoruz. Bu projeyle istihdam ve üreten Türkiye oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

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"ÜNİVERSİTELER İÇİN DE İSİM ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ"

Yıldırım, “Kurulacak olan üniversiteler için de isim çalışmaları yapıyoruz. Bunlardan bazıları Mustafa Kemal Atatürk Savunma Sanayi Üniversitesi, Necmettin Erbakan Savunma Sanayi Üniversitesi, Alparslan Türkeş Savunma Sanayi Üniversitesi, Bülent Ecevit Savunma Savunma Sanayi Üniversitesi” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA SANAYİİ VURGUSU

Yıldırım, “Devletler, kendi savunma sanayilerini geliştirerek dış güçlere bağımlılığı azaltabilir ve kendi ulusal güvenlik politikalarını bağımsız bir şekilde yürütebilir. Kendi savunma sistemlerini üretebilen ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ülke dışa bağımlılığın getirdiği zayıflıklardan büyük ölçüde kurtulur ve ulusal güvenliğini güvence altına alır. Bu durum bir ülkenin politikalarının bağımsız bir şekilde belirlemesini ve dış müdahalelere karşı dirençli olmasını sağlar. Bu bağlamda savunma sanayisinin önemi ve bağımsızlık arasındaki ilişki bir ülkenin milli güvenlik ve bağımsızlık hedeflerini gerçekleştirmesindeki kritik rolün destekleyicisi olacağız” dedi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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