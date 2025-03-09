Kılıçdaroğlu da davet edildi! Yeni siyasi partinin adı belli, lideri tanındık bir isim... "Türkiye'nin birinci partisi"

Türkiye'de kurulu 128 partiye bir yenisi daha ekleniyor. CHP'de 42 yıl boyunca Kadıköy CHP Gençlik kolları Başkanlığı, ilçe yöneticiliği, il yöneticiliği, il başkanlığı, CHP Genel Sekreterliği, Genel Başkan Yardımcılığı, milletvekilliği gibi görevler yürütmüş olan Gürsel Tekin, "kararsızlar" için düğmeye bastı.

PARTİNİN İSMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Tekin, 2024 Şubat'ında CHP'den istifa etmişti. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün aktardığına göre Tekin'in "kararsız seçmenin oyuna talip olan" partisi kuruluş çalışmalarının sonuna yaklaştı. İsmi de "Kararsızlar Partisi" olarak belirlendi. Öztürk'ün “Niçin yeni bir parti?” sorusuna Tekin şöyle yanıt verdi:

"YENİ BİR SİYASİ HAREKETE İHTİYAÇ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

“Bütün yaşadığım olaylardan bağımsız olarak bir siyasetçi, bir seçmen olarak Türkiye’nin bugün yaşadığı yoksulluk, sefalet, psikolojik sorunların üstesinden gelebilecek yeni bir siyasi harekete ihtiyaç olduğunu, son 5 aylık saha çalışmamız gösterdi. Yüzde 40’a yakın kararsızlar var. Bütün hedefimiz kararsız kitlenin taleplerini, ülkenin sorunlarını çözmek. Tam bir halk hareketi olacak. ‘Ne alacağım değil, ne vereceğim’ diyenler partimizde yer alacak. Şu an kurulu 6 siyasi parti de bize koşulsuz katılacak.

"TÜRKİYE’NİN BİRİNCİ PARTİSİ KARARSIZLAR"

Normalleşerek gittikçe iktidara benzeyen ya da geçmişte iktidarda olup bugün dışarda kalan isimlerin oluşumlarına vatandaş güvenmiyor. Bu durum anketlere de yansıyor. Her siyasi parti kendi işine gelen anketi yapıyor. Sonra kararsız seçmeni son kullandığı oya göre değerlendirip kendini birinci ilan ediyor. Vatandaş derdini anlatacak kapı arıyor. Türkiye’nin birinci partisi kararsızlar. Bu gerçeği kimse görmezden gelemez.”

YENİ PARTİYE KILIÇDAROĞLU DA DAVET EDİLDİ

Tekin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu partiye davet ettiğini ancak Kılıçdaroğlu'nun kabul etmediğini, kendisinin partiyle ilgisi olmadığını belirtti.

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