Bir ülkede GTA 6'nın önüne tuhaf bir şart çıktı! Yerine getirmeyen oynayamayabilir

Dexerto'nun iddiasına göre, Avustralya'daki Grand Theft Auto VI (GTA 6) oyuncuları, ülkenin yeni çevrimiçi güvenlik yasaları nedeniyle oyunu oynayabilmek için gerçek sürücü belgelerini veya diğer resmî kimliklerini kullanmak zorunda kalabilir.

Rockstar'ın uzun süredir merakla beklenen oyunu GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülmeye hazırlanıyor ve hayranlar şimdiden standart ya da Ultimate sürümleri için ön sipariş verebiliyor. Stüdyo, oynanış detaylarını büyük ölçüde gizli tutsa da sızıntılar; Vice City'ye ve Leonida eyaletine geri dönüşün gelişmiş oynanış yenilikleri, çok sayıda konum, aktivite ve heyecan verici bir hikaye moduyla dolu olacağını ortaya koydu. Ancak Avustralya’daki oyuncuların, GTA 6’nın daha ilk görevine başlamadan önce yetişkin olduklarını kanıtlamaları gerekebilir.

AVUSTRALYA’NIN YENİ YASALARI YAŞ DOĞRULAMASINI ZORUNLU KILIYOR

News.com.au tarafından bildirildiği üzere, ülkede Mart ayında yürürlüğe giren çevrimiçi güvenlik yasaları, kullanıcıların GTA 6 gibi oyunları oynamak için zorunlu yaş doğrulamasından geçmesini gerektirecek.

Durumu daha da ciddi kılan unsur ise Grand Theft Auto 6'nın muhtemelen R18+ (18 yaş ve üzeri) bir derecelendirmeye sahip olacak olması. Bu doğrultuda Rockstar’ın kullanıcılarının yetişkin olduğunu kanıtlaması gerekebilir; bu da oyuncuların resmî kimliklerini veya sürücü belgelerini sisteme sunması anlamına gelebilir.

UYUMSUZLUK HALİNDE CEZA 49,5 MİLYON DOLARA ÇIKABİLİR

Rockstar, bu kurallara uymaması durumunda çok büyük sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. Yasaya uyulmaması halinde ihlal başına 49,5 milyon dolara varan (Avustralya doları olduğu düşünülüyor) para cezaları uygulanabilecek.

Her ne kadar GTA 6’nın çıkışta çevrimiçi modla gelmesi planlanmasa ve oyun tek oyunculu bir yapım olarak tanıtılsa da mevcut GTA Online sürümü kullanıcıların kimlik kontrolünden geçmesini gerektiriyor.

DİĞER ÜLKELERDEKİ DURUM VE YASAKLAR

Avustralya, GTA 6 oynamanın sorun olabileceği tek ülke değil:

Tacikistan: Seriyi "suça teşvik ettiği", cinayet, hırsızlık ve şiddeti özendirdiği gerekçesiyle tamamen yasakladığı için bu ülkede oyunu oynamak tamamen yasak olacak.

Rusya: Rus politikacılar, Rockstar'a oyunun daha "steril" bir versiyonunu yayınlaması çağrısında bulundu ve oyundan sızan bazı içeriklere tepki gösterdi.