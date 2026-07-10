Son dakika | Hakan Fidan’dan CAATSA açıklaması: “Çok yakında sonuca ulaşacağız”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Türkiye ile ABD arasındaki en kritik başlıklardan biri olan CAATSA yaptırımlarına ilişkin yeni açıklama geldi.

Fidan, yaptırımların kaldırılmasına yönelik sürece ilişkin, “CAATSA yaptırımlarında çok yakında sonuca ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Fidan ayrıca "ABD Kongresi'nde Kaan motorlar için yasal süre dün doldu, bundan sonra sorun olmasını beklemiyoruz" açıklamasında bulundu.

TRUMP ANKARA’DA AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesi sırasında Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıklamış, “Dostlarımızı yaptırımlara boğmak istemiyoruz” demişti.

Milli Savunma Bakanlığı da zirvenin ardından Türkiye’nin beklentisinin CAATSA kapsamındaki tüm kısıtlamaların kaldırılması olduğunu bildirmişti.