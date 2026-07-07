Son dakika | Donald Trump Beştepe'de! F-35 ve CAATSA açıklaması... "Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi kapsamında başkent Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı havaalanında karşıladıktan sonra liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.

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ERDOĞAN: "TRUMP'IN ZİYARETİ ÇOK ÖNEMLİ"

Burada kısa bir basın açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Değerli dostumla Ankara'da bir aradayız. Bir arada olmak bize güç katıyor. Trump'ın ziyareti çok önemli" ifadelerini kullandı.

TRUMP: "ERDOĞAN İLE ÇOK ÖZEL BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Donald Trump ise, "Dünyada saygı gören, harika bir lider. Erdoğan ile ilişkimiz çok özel. Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum. ülkelerimiz adına çok iyi işler çıkaracağız. " ifadelerini kullandı.

F-35 AÇIKLAMASI

Trump ayrıca "Türkiye’nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu biliyoruz. Şu anda Türkiye ile ilişkilerimizin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. Bugün ticaret, savunma, İran ve birçok konuyu görüşeceğiz. F-35 konusunu ele alacağız. F-35, üzerinde kesinlikle görüşüp konuştuğumuz bir konu" dedi.

ERDOĞAN: "TRUMP'TAN F-35 SÖZÜ ALDIK"

Görüşme, gazetecilerin sorularıyla ilerlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "F-35'le ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce görüştük ve biz 5 uçağın da sözünü aldık. F-35 konusunda bu Liderler Zirvesi’nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum" dedi.

TRUMP: "CAATSA YAPTIRIMLARI KALKACAK"

Trump, gazetecilerden gelen bir soru üzerine "CAATSA yaptırımları kalkacak. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz" dedi.