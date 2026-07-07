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Hollandalı Türk bakan Ankara'ya geldi! "NATO Zirvesi'nin yıldızlarından"

NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen isimlerden biri de Türkiye doğumlu Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz oldu. Ankara'da dünyaya gelen ve çocuk yaşta ailesiyle Hollanda'ya giden Yeşilgöz, yıllar sonra doğduğu şehirde bu kez bakan olarak yer aldı.

Hollandalı Türk bakan Ankara'ya geldi! "NATO Zirvesi'nin yıldızlarından"
Mehmet Hazar Gönüllü

NATO Zirvesi nedeniyle dünya siyasetinin gözü kulağı Ankara'ya çevrilirken Türkiye'yle özel bir bağı bulunan bir isim de zirvenin dikkat çeken konukları arasında yer aldı.

Hollandalı Türk bakan Ankara ya geldi! "NATO Zirvesi nin yıldızlarından" 1

Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz, ülkesinin heyetiyle birlikte Ankara'ya geldi.

Hollandalı Türk bakan Ankara ya geldi! "NATO Zirvesi nin yıldızlarından" 2

HİLAL KÖYLÜ DE DİKKAT ÇEKTİ

Gazeteci Hilal Köylü de NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'ya gelen yabancı gazeteci arkadaşlarını paylaşırken Yeşilgöz'e ayrı bir parantez açtı. Köylü, paylaşımında “Dilan Yeşilgöz de zirvenin yıldızlarından tabii ki!” ifadelerini kullandı.

Hollandalı Türk bakan Ankara ya geldi! "NATO Zirvesi nin yıldızlarından" 3

ANKARA'DA DOĞDU, HOLLANDA'DA SİYASETİN ZİRVESİNE ÇIKTI

1977 yılında Ankara'da doğan Yeşilgöz, 12 Eylül darbesinin ardından çocuk yaşta ailesiyle birlikte Hollanda'ya gitti.

Yıllar içinde Hollanda siyasetinin öne çıkan isimlerinden biri haline gelen Yeşilgöz, bugün ülkenin savunma politikasında söz sahibi isimler arasında bulunuyor.

Hollandalı Türk bakan Ankara ya geldi! "NATO Zirvesi nin yıldızlarından" 4

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Anahtar Kelimeler:
Bakan NATO Hollanda
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