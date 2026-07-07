Hollandalı Türk bakan Ankara'ya geldi! "NATO Zirvesi'nin yıldızlarından"

NATO Zirvesi nedeniyle dünya siyasetinin gözü kulağı Ankara'ya çevrilirken Türkiye'yle özel bir bağı bulunan bir isim de zirvenin dikkat çeken konukları arasında yer aldı.

Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz, ülkesinin heyetiyle birlikte Ankara'ya geldi.

HİLAL KÖYLÜ DE DİKKAT ÇEKTİ

Gazeteci Hilal Köylü de NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'ya gelen yabancı gazeteci arkadaşlarını paylaşırken Yeşilgöz'e ayrı bir parantez açtı. Köylü, paylaşımında “Dilan Yeşilgöz de zirvenin yıldızlarından tabii ki!” ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA DOĞDU, HOLLANDA'DA SİYASETİN ZİRVESİNE ÇIKTI

1977 yılında Ankara'da doğan Yeşilgöz, 12 Eylül darbesinin ardından çocuk yaşta ailesiyle birlikte Hollanda'ya gitti.

Yıllar içinde Hollanda siyasetinin öne çıkan isimlerinden biri haline gelen Yeşilgöz, bugün ülkenin savunma politikasında söz sahibi isimler arasında bulunuyor.