HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bir uyuşturucu operasyonu daha: 5 tutuklama

Malatya’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Bir uyuşturucu operasyonu daha: 5 tutuklama

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki takipli gerçekleştirilen operasyonda 2 ikamet ve 5 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 2 bin 227 adet sentetik ecza maddesi, 101 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1,5 gram metamfetamin maddesi ile 1 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 5 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yozgat'ta 343 litre sahte alkol ele geçirildiYozgat'ta 343 litre sahte alkol ele geçirildi
Karaman'da dağlık alanda kaybolan kadın bulunduKaraman'da dağlık alanda kaybolan kadın bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran yeni dini liderini seçti

İran yeni dini liderini seçti

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.