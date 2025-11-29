HABER

Bir yanda Çanakkale diğer yanda İzmir! Sağanak yağış hayatı felç etti

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar sebebiyle Tuzla Çayı taştı. Tarım arazileri su altından kalırken, bazı binaları da su bastı. İzmir'in Dikili ve Foça ilçelerinde ise sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu meydana gelen su baskınları sonrası bölgede su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Ayvacık ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağışlar etkili oluyor. Yağışlar sebebiyle Tuzla Çayı taştı. Tarım arazileri su altında kaldı. Bölgede Çanakkale İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider konu hakkında açıklamada bulunarak, "Ayvacık ilçemizde son iki gündür etkili olan yağışlar, Tuzla Çayı’ndaki menfez tıkanıklığı nedeniyle taşkına yol açtı. Ovada bazı bölgeler su altında kalsa da herhangi bir can ya da mal kaybımız bulunmuyor.

DSİ, iş makineleri ve teknik ekipleriyle sahada; suyun akışını düzenlemek, taşkın hasarını azaltmak ve riskli noktaları kontrol altına almak için aralıksız müdahale yürütüyor.

Tüm kurumlarımızla koordinasyon hâlindeyiz; çalışmaların her aşamasını yakından izliyoruz. Tüm Ayvacık’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

İZMİR'DE SEL FELAKETİ

İzmir'de dün akşam saatlerinde batı ilçelerde başlayıp sabah saatlerinde de il genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. En yüksek yağış 154,5 kg/m ile Karaburun'da kaydedildi. Dikili ve Foça ilçelerinde sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu cadde ve sokakalar göle döndü. Bir çok ev ve iş yerini su basarken, vatandaşlar kendi imkanları ile selden korunmaya çalıştı. Selin etkili olduğu bazı bölgelerde park halindeki bazı araçlar tamamen suya gömüldü.

Foça çarşı merkezi ve pazar yerinde de sel suları esnafa zor anlar yaşattı. Su seviyesinin diz boyunu geçtiği pazar yerinde esnaf maddi zarara uğradı.

İZSU ve ilçe belediyeleri, su baskını ile ilgili gelen ihbarlara yetişmekte zorlandı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları devam ediyor.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

İzmir'de etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle İzmir Körfezi'nin bazı bölümleri kahverengiye büründü. Derelerden denize akan çamurlu suyun neden olduğu renk değişimi dron ile görüntülendi.

Çeşme ilçesinde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri ve bölge sakinleri tarafından dolan suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.Kaynak: İHA

