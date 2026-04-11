Bir yanda müzakere bir yanda savaş! Netanyahu: "İran'la savaşımız bitmedi, daha çok işimiz var"

ABD ile İran arasında Pakistan'da ateşkesin kalıcı olması için görüşmeler devam ederken İsrail Başbakanı Netanyahu'da İran'ı tehdit eden sözler geldi. Katıldığı televizyon programında haritada işaretli İran'ı eliyle gösteren Netanyahu, "İran'a karşı savaş bitmedi hâlâ yapacak daha çok işimiz var" ifadelerini kullandı. Netanyahu Lübnan'la ise kalıcı bir barış anlaşması istediğini dile getirdi.

Mustafa Fidan

ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki savaş, ABD-İran ateşkesiyle bir süreliğine durdu. İki ülke, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da barışın şartlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

İSRAİL'DEN İRAN'A TEHDİT DEVAM EDİYOR

Tüm bu gelişmeler yaşanırken İran'la savaşın diğer aktörü olan İsrail'den sert açıklamalar geldi. Televizyon programına katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik savaşın henüz bitmediği ve yapacak çok şeylerinin olduğunu söyledi.

NETNAYAHU: "İRAN'A KARŞI SAVAŞIMIZ BİTMEDİ"

Ekrana yansıtılan Orta Doğu haritasında işaretli olan Suriye, Irak, İran ve Yemen'i eliyle işaret eden Netnayahu, "İran'a karşı savaş bitmedi hâlâ yapacak daha çok işimiz var" dedi.

"LÜBNAN'LA BARIŞ ANLAŞMASI İSTİYORUM"

Aynı programda bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Netanyahu, "Lübnan'la gerçek bir barış anlaşması istiyorum" ifadesini kullandı.

ABD-İran görüşmesi tıkandı! İran basını: "O konuda ciddi anlaşmazlık var"
Küçük kızın duyarlılığı sayesinde 2 yavru kedi kurtarıldıKüçük kızın duyarlılığı sayesinde 2 yavru kedi kurtarıldı
İsrail'den Lübnan saldırı! 13 kişi hayatını kaybettiİsrail'den Lübnan saldırı! 13 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Binyamin Netanyahu
En Çok Okunan Haberler
Uganda'dan çok tartışılacak 'Türkiye' çıkışı! 1 milyar dolar talep ettiler

Uganda'dan çok tartışılacak 'Türkiye' çıkışı! 1 milyar dolar talep ettiler

Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

Tam 6 yıl sonra dönüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Tam 6 yıl sonra dönüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

