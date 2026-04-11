Bir yanda müzakere bir yanda savaş! Netanyahu: "İran'la savaşımız bitmedi, daha çok işimiz var"

ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki savaş, ABD-İran ateşkesiyle bir süreliğine durdu. İki ülke, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da barışın şartlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

İSRAİL'DEN İRAN'A TEHDİT DEVAM EDİYOR

Tüm bu gelişmeler yaşanırken İran'la savaşın diğer aktörü olan İsrail'den sert açıklamalar geldi. Televizyon programına katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik savaşın henüz bitmediği ve yapacak çok şeylerinin olduğunu söyledi.

NETNAYAHU: "İRAN'A KARŞI SAVAŞIMIZ BİTMEDİ"

Ekrana yansıtılan Orta Doğu haritasında işaretli olan Suriye, Irak, İran ve Yemen'i eliyle işaret eden Netnayahu, "İran'a karşı savaş bitmedi hâlâ yapacak daha çok işimiz var" dedi.

"LÜBNAN'LA BARIŞ ANLAŞMASI İSTİYORUM"

Aynı programda bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Netanyahu, "Lübnan'la gerçek bir barış anlaşması istiyorum" ifadesini kullandı.