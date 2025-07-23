Bir yılda 113 kadın öldürüldü, ülke harekete geçti! Kadın cinayetlerine 'amasız fakatsız' ömür boyu hapis cezası

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kamuoyuyla paylaştığı; kadın cinayetlerini ayrı bir suç olarak düzenleyen ve kadınlara yönelik şiddet eylemlerine ağır cezalar öngören yasa tasarısı, parlamentodaki onay sürecinde ilk aşamayı geçti.

Parlamentonun üst kanadı Senato'da bugün yapılan oylamaya katılan iktidar ve muhalefet senatörleri oy birliğiyle tasarıyı onayladı. 200 sandalyeli genel kurulda 161 lehte oy çıkan tasarı için aleyhte oy kullanılmadı.

Bu sonuçla Senato'dan onay alan yasa tasarısı, nihai onay için parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne gönderildi. Temsilciler Meclisi'nin de onay vermesi durumunda tasarı yasalaşacak.

TASARI KADIN CİNAYETLERİNİ BAĞIMSIZ BİR SUÇ OLARAK TANIMLIYOR

Başbakan Meloni, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Senato'da oy birliğiyle kabul edilen ve kadın cinayetlerini bağımsız bir suç olarak tanımlayan hükümet tasarısının onaylanmasından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

"İtalya bu yolu izleyen ilk ülkelerden biri. Bu adımın, kabul edilemez bir toplumsal yarayla mücadeleye katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadesini kullanan Meloni, hem iktidar hem de muhalefet partilerine destekleri ve yapıcı katkıları için teşekkür etti.

Meloni, tasarının yasama sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını umduğunu kaydetti.

KADIN CİNAYETLERİNDEKİ ARTIŞ HÜKÜMET HAREKETE GEÇİRMİŞTİ

Hükümet, son yıllarda kamuoyunda infial yaratan pek çok kadın cinayetinin yaşanması nedeniyle mart ayında harekete geçmişti.

Hükümetin hazırladığı yasa tasarısı, bir kadının, sadece kadın olduğu için nefret veya ayrımcılık içeren eylemlerle ya da hak, özgürlük veya kişiliğini bastırma amacıyla öldürülmesi durumunda, failin ömür boyu hapisle cezalandırılmasını öngörmesi sebebiyle öne çıkıyor.

Yasa tasarısı ayrıca, kadın cinayeti suçundan hüküm giyenler için hapishane içi ayrıcalıklar konusunda daha sıkı koşullar getirmeyi, cinsiyete dayalı şiddetle mücadele amacıyla eğitim ve farkındalık artırma faaliyetlerine yönelik yükümlülükleri güçlendirmeyi öngörüyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre, ülkede geçen yıl 113 kadın cinayeti işlenmişti.

(AA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır