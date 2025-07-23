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Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü.... Önce 'ağırlaştırılmış müebbet' dedi, ardından '24 yıl hapis' cezasına çevirdi! Gerekçe: 'Haksız tahrik'

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Neşe Gülmüş'ü (34) tabancayla vurarak öldüren Vedat Gülmüş (40), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararı açıklayan hakim, katilin cezasının haksız tahrik indirimi yapılarak 24 yıl hapis cezasına çevrildiğini söyledi.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü.... Önce 'ağırlaştırılmış müebbet' dedi, ardından '24 yıl hapis' cezasına çevirdi! Gerekçe: 'Haksız tahrik'
Mustafa Fidan

Olay, geçen yıl 29 Mart'ta Ortaca ilçesi Terzialiler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası Vedat Gülmüş ile boşanma aşamasındaki eşi ev kadını Neşe Gülmüş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Vedat Gülmüş, yanında bulunan tabancayla eşi Neşe Gülmüş'ün başına tek el ateş etti.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü.... Önce ağırlaştırılmış müebbet dedi, ardından 24 yıl hapis cezasına çevirdi! Gerekçe: Haksız tahrik 1

4 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ BOŞANMA AŞAMASINDA ÖLDÜRDÜ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Neşe Gülmüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. 4 çocuk annesi Neşe Gülmüş'ün cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından gönderildiği memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesinde toprağa verildi. Şüpheli Vedat Gülmüş ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SON SÖZÜ "SÖYLEYECEK HİÇBİR ŞEYİM YOK" OLDU

Soruşturmanın ardından Vedat Gülmüş hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Vedat Gülmüş ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanık Gülmüş, "Söyleyecek hiçbir şeyim yok" dedi.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü.... Önce ağırlaştırılmış müebbet dedi, ardından 24 yıl hapis cezasına çevirdi! Gerekçe: Haksız tahrik 2

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARI 24 YIL HAPİS CEZASINA ÇEVRİLDİ

Mahkeme verilen 5 dakikalık aranın ardından kararını açıklayıp, Gülmüş'e önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından da eylemini haksız tahrik etkisi altında gerçekleştiği gerekçesiyle cezasını 24 yıl hapse indirdi.

(DHA)

23 Temmuz 2025
23 Temmuz 2025

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