Birbirlerinin neredeyse aynısı... Hasta atıyla beraber 4 ayda 7 kupa kazandı! Fotoğrafları bile ilgi çekici

3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Aden Çelebi, izlediği bir belgeselden etkilenip Ankara Binicilik İhtisas Kulübü'nde 7 yaşında biniciliğe başladı. Doktor olan anne ve babasının desteği ile okul dışındaki tüm zamanını binicilik kulübünde geçiren Zehra Aden, 9 yaşında kulüpte gördüğü albino pony 'Ragnar'ın sahibi oldu. Zehra Aden, gözleri ışığa duyarlı olduğu için engelleri görmede sorun yaşayan Ragnar ile birlikte de yarışlarda mücadele etmeye başladı.

BAŞKA KULVARLARDA DA DERECE YAPTI

Zehra Aden, kendisi gibi mavi gözlere sahip, sarı yeleleri ve beyaz tüyleriyle dikkat çeken Ragnar ile haziran ayından itibaren 20 farklı yarışta mücadele ederek, 15 derece elde etti. Zehra Aden ve atı, son 4 aydaki yarışlarda ise 7 kupa kazandı. Pony cinsi atların yanı sıra normal atların koştuğu yarışlarda da mücadele eden Zehra Aden ve Ragnar'ın uyumu, tüm yarışseverlerin dikkatini çekti. Zehra Aden ve Ragnar, geçen yıl ekim ayında İstanbul'da düzenlenen ve yaşı büyük binicilerin de katıldığı Pony Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncülük derecesi aldı.

'ATINLA ÇOK BENZİYORSUN, İKİZİN DİYORLAR'

Ankara Binicilik İhtisas Kulübü'nde haftanın 6 günü Ragnar ile birlikte olan ve antrenman yapan Zehra Aden, 7 yaşında at binmeye başladığını, yaş ve boy olarak yarış koşma zamanı gelince de Ragnar ile tanıştığını söyledi.

Zehra Aden, "Ragnar'ı denedim ve sonra ailem almaya karar verdi. İlk denerken 2 aylık süreçte gözlerinden biraz korkuyordum. Sonra alıştık. Ragnar çok tatlı ve çok komik. Bazen yarışta çok enerjik oluyor. Bana çok uygun bir at. Herkes bana 'Atınla çok benziyorsun, ikizin' diyor. Ben de mutlu oluyorum. Çok güzel bir at, saçları, gözleri falan. Albino olması benim binişimi hiç kötü etkilemiyor. Ama yarışlarda güneşe alışması için 5 dakika erken çıkıyoruz. Bence albino olması çok güzel bir şey, bana benzemiş oluyor ve aramızda bu nedenle bir bağ oluştu. Ragnar'a herkes binemez. Çok farklı modları var. Her gün farklı bir ata biniyormuşum gibi geliyor" dedi.

'KOLUM KIRILDI, BIRAKMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM'

Ragnar'ı aldıktan sonra P2 lisans sınavına girdiğini anlatan Zehra Aden, "Sınavdan bir hafta sonra ilk yarışım olan Capital Country'de yarışa girdim. Oradaki ilk yarışımda ben Ragnar'ın yarış hızına alışık olmadığım için ikinci maniyi (engel) unuttum. Bir anda böyle çok koşmaya başladı. Ben de çok tedirgin oldum. Sonra aynı gün iki tane yarış koştuk Ragnar'la. İkinci yarışta da düştüm. Ama sonraki yarışlarda çok başarılı olduk. Türkiye Şampiyonası'na gittik İstanbul'da. Orada derece yaptım neredeyse her yarışta. İlk 3'e girdim, mutlu oldum; ama şampiyonluk kupasını kaçırmış oldum. Rozetle eve döndüm. Düştüğümde kolum kırıldı. Kolumda alçı varken de gelip antrenman yapıyordum Ragnar'ın üstünde. Bırakmayı hiç düşünmedim. Ragnar'ı gezdirirken konuşuyorum, çok iyi anlaşıyoruz" dedi.

'BİRBİRLERİNE ÇOK BENZİYORLAR'

Zehra Aden'in antrenörü Şermin Engür (45) ise 3 yıldır birlikte olduklarını söyleyerek, "Aslında hedefimiz bizim Aden ile milli takım koşmak. Aden gerçekten başarılı ve çok kolay bir çocuk. Ragnar da çok becerikli ve güvenilir bir pony. Albino olmasının bize bir zararı olmuyor. Zaten Aden ile çok benziyorlar. İkisi de sarışın, mavi gözlü. Aden ve Ragnar bu konuda çok iyi birbirlerine uyum sağladılar. Ragnar'ın gözlerinin sadece güneşe karşı duyarlılığı var. Gölgeyle güneşi bir anda seçemiyor. Onun dışında bir sıkıntıları yok. Ama her albino at da Ragnar kadar başarılı değil. Albino pony olmasına rağmen çok yetenekli bir pony. Türkiye Şampiyonası'na gittik, Aden ve Ragnar için çok erken bir tecrübeydi. Ama çok güzel başarılı bir şekilde tamamladık Türkiye Şampiyonası'nı. Gurur duyuyorum ikisiyle de" diye konuştu.

(DHA)