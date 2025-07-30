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Birçoğu doçent ve profesör! E-imza soruşturmasında 400 akademisyen mercek altında

Ankara'da kamu kurumları yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenmesi ile ilgili soruşturmada, 65 şüpheli hakkında daha iddianame hazırlanarak 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Öte yandan şüphelilerin ifadelerinde, 400 akademisyenin usulsüz atamasında rol oynadıkları, birçoğunun doçent ve profesör olduğu kaydedildi.

Birçoğu doçent ve profesör! E-imza soruşturmasında 400 akademisyen mercek altında
Melih Kadir Yılmaz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte olarak üretilmiş e-imza çıkarmak suretiyle üniversite mezuniyet belgesi düzenleyerek, sürücü belgesi yazılı ve direksiyon sınav sonuçlarının değiştirilerek başarılı duruma getirildiği tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Birçoğu doçent ve profesör! E-imza soruşturmasında 400 akademisyen mercek altında 1

GÖZALTINA ALINANLARDAN 16'SI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, toplam 134 şüpheli hakkındaki iddianame, mayıs ayında tamamlandı. Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde şüpheliler hakkında dava açılırken; 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemine girme', 'Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları talep edildi.

Birçoğu doçent ve profesör! E-imza soruşturmasında 400 akademisyen mercek altında 2

400 BİN LİRAYA KADAR PARA TALEP ETTİKLERİ BELİRTİLDİ

İddianamede şüphelilerin, TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika sağlayıcıları aracılığıyla Gazi Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerine giriş yaptıkları, Gazi Üniversitesi'nde mezuniyet kaydı oluşturularak diploma düzenledikleri, başarısız adayların sınav sonuçlarını değiştirdikleri, sahte belgeler karşılığında 400 bin liraya kadar para talep ettikleri, bazı kişilerin kimlik bilgilerini çalarak farklı kişiler adına e-imza ürettikleri belirtildi. Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı iddianamede müşteki olarak yer aldı.

DEPREMDE ÖLEN AVUKATLARIN YERİNE KAYIT YAPILDI

Soruşturmanın ikinci aşamasında ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ve personeline ait e-imzaların kopyalanmasıyla ilgili, 65 şüpheli hakkında daha iddianame hazırlanarak, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından dava açıldı. Şüpheliler hakkında 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası talep edildi. İddianamede, şüphelilerin 39 sahte üniversite diploması hazırlayıp sisteme ekledikleri, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden bazı avukatların diplomalarını sistemden silerek, yerine diploma talep eden kişilerin kayıtlarını yaptıkları aktarıldı.

400 AKADEMİSYENİN USULSÜZ ATAMASINDA ROL OYNADIKLARI KAYDEDİLDİ

Şüphelilerin ifadelerinde, 400 akademisyenin usulsüz atamasında rol oynadıkları, birçoğunun doçent ve profesör olduğu kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara soruşturma imza
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