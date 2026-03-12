Birçok evde bulunuyor: Islak mendil kullanımından 6 kişi öldü!

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UK Health Security Agency – UKHSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak 2018 ile Şubat 2026 arasında ülkede Burkholderia stabilis bakterisiyle bağlantılı bir salgın yaşandı.

Yetkililer, bu bakterinin özellikle alkol içermeyen ve 'steril' olarak etiketlenmemiş cilt temizleme mendillerinde tespit edildiğini açıkladı.

Araştırmalara göre ülkede şimdiye kadar:

59 doğrulanmış vaka

3 muhtemel vaka tespit edildi.

Vakaların beşinde doğrulanmış, birinde ise muhtemel olmak üzere toplam altı kişi hayatını kaybetti.

BAKTERİ NORMALDE DOĞADA BULUNUYOR

Burkholderia stabilis, doğada yaygın olarak bulunan bir bakteri türü. Toprakta ve suda doğal olarak bulunabilen bu bakteri çoğu insan için ciddi sorun oluşturmasa da:

bağışıklık sistemi zayıf kişilerde

yaralı veya açık deriye temas ettiğinde ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor.

En ağır vakalarda ise kan dolaşımı enfeksiyonu (sepsis) gelişebiliyor ve bu durum ölümcül olabiliyor.

HASTALARIN YAŞ ARALIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmada yer alan hastaların yaşlarının 0 ile 93 arasında olduğu belirtildi. Vakaların 15’inin 19 yaş ve altında olduğu açıklandı.

Yetkililer ayrıca:

59 vakanın 39’unda bakterinin kanda tespit edildiğini

16 vakada ise yara enfeksiyonu görüldüğünü

31 kişinin hastaneye kaldırıldığını

13 hastanın bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu bildirdi.

ENFEKSİYON BELİRTİLERİ NELER?

Sağlık yetkilileri, bakteriye bağlı enfeksiyon belirtilerinin enfeksiyonun bulunduğu yere göre değişebileceğini belirtti.

Yara enfeksiyonu belirtileri:

Yarada kızarıklık

Şişlik

Artan ağrı

Yarada sıcaklık hissi

İrin veya akıntı

Damar yolu enfeksiyonu belirtileri

Kateter veya damar yolu girişinde kızarıklık

Şişlik veya ağrı

Ateş ve titreme

Bakteri kana karıştığında sepsis gelişebilir. Sepsis, hızlı müdahale gerektiren hayati bir durumdur.

YETKİLİLERDEN ÖNEMLİ UYARI

UKHSA, söz konusu ürünlerin hala evlerde bulunabileceğini belirterek şu uyarıyı yaptı:

Bu ürünlere sahipseniz kullanmayı hemen bırakın

Ürünleri normal evsel atık olarak çöpe atın

Açık yara veya kanama olan bölgelerde sadece 'steril' ibareli mendiller kullanın

Uzmanlara göre steril olmayan ürünlerin açık yaralarda kullanılması, bakterilerin vücuda girerek enfeksiyona yol açma riskini artırıyor.