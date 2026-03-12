Birçok evde bulunuyor: Islak mendil kullanımından 6 kişi öldü!

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UK Health Security Agency – UKHSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak 2018 ile Şubat 2026 arasında ülkede Burkholderia stabilis bakterisiyle bağlantılı bir salgın yaşandı.
Yetkililer, bu bakterinin özellikle alkol içermeyen ve 'steril' olarak etiketlenmemiş cilt temizleme mendillerinde tespit edildiğini açıkladı.
Araştırmalara göre ülkede şimdiye kadar:
59 doğrulanmış vaka
3 muhtemel vaka tespit edildi.
Vakaların beşinde doğrulanmış, birinde ise muhtemel olmak üzere toplam altı kişi hayatını kaybetti.
Burkholderia stabilis, doğada yaygın olarak bulunan bir bakteri türü. Toprakta ve suda doğal olarak bulunabilen bu bakteri çoğu insan için ciddi sorun oluşturmasa da:
En ağır vakalarda ise kan dolaşımı enfeksiyonu (sepsis) gelişebiliyor ve bu durum ölümcül olabiliyor.
Araştırmada yer alan hastaların yaşlarının 0 ile 93 arasında olduğu belirtildi. Vakaların 15’inin 19 yaş ve altında olduğu açıklandı.
Yetkililer ayrıca:
59 vakanın 39’unda bakterinin kanda tespit edildiğini
16 vakada ise yara enfeksiyonu görüldüğünü
31 kişinin hastaneye kaldırıldığını
13 hastanın bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu bildirdi.
Sağlık yetkilileri, bakteriye bağlı enfeksiyon belirtilerinin enfeksiyonun bulunduğu yere göre değişebileceğini belirtti.
Yara enfeksiyonu belirtileri:
Bakteri kana karıştığında sepsis gelişebilir. Sepsis, hızlı müdahale gerektiren hayati bir durumdur.
UKHSA, söz konusu ürünlerin hala evlerde bulunabileceğini belirterek şu uyarıyı yaptı:
Bu ürünlere sahipseniz kullanmayı hemen bırakın
Ürünleri normal evsel atık olarak çöpe atın
Açık yara veya kanama olan bölgelerde sadece 'steril' ibareli mendiller kullanın
Uzmanlara göre steril olmayan ürünlerin açık yaralarda kullanılması, bakterilerin vücuda girerek enfeksiyona yol açma riskini artırıyor.
