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Birçok hayvan sahibi tedirgin olmuştu! 'Kedi tüyü yuttuğu için öldü' iddialarının ardındanki sır ortaya çıktı

Kedi tüyü yuttuğu için öldüğü iddia edilen 65 yaşındaki Okan Diköz'ün vefatının ardında bambaşka bir gerçek yatıyormuş... Diköz'ün hakkındaki iddialarla ilgili Sakarya Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Alemdar açıklama yaptı. Alemdar, Diköz'ün ölüm sebebinin aslında ne olduğunu açıkladı.

Birçok hayvan sahibi tedirgin olmuştu! 'Kedi tüyü yuttuğu için öldü' iddialarının ardındanki sır ortaya çıktı

Sakarya Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 65 yaşındaki Okan Diköz için medyada yer alan, "İddiaya göre akciğerine kedi tüyü kaçması sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti." şeklindeki haberin evinde hayvan besleyen birçok kişiyi tedirgin ettiği belirtildi.

Birçok hayvan sahibi tedirgin olmuştu! Kedi tüyü yuttuğu için öldü iddialarının ardındanki sır ortaya çıktı 1

"KEDİ TÜYÜ YUTMASIYLA BİR İLGİSİ YOK"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Diköz'ün akrabası Sakarya Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Alemdar, 25 Temmuz Cuma günü vefat eden Diköz'ün cenazesinin cumartesi günü Sapanca'da Yanık Mahallesi'nde toprağa verildiğini ifade etti.

Diköz'ün akciğer kanseri tedavisi gördüğünü belirten Alemdar, "Haber sitelerinde çıkan 'Kedi tüyü nedeniyle vefat etti' haberleri, muhtemelen kendisinin çok bilinen hayvanseverliği nedeniyle oluşan yanlış algıya bağlı yapılmıştır. Gerçek ölüm nedeni akciğerlerindeki kanser tutulumu olup kamuoyunun bu konuda doğru bilgilenmesini isteriz. Ölüm nedeninin kedi tüyü yutmasıyla bir ilgisi yok." bilgisini verdi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinden Prof. Dr. Aziz Öğütlü de evcil hayvanların birçok insan için sadece birer dost değil, aile bireyi olduğunu belirtti.

HAMİLELER İÇİN RİSK OLUŞTURABİLİYOR

Öğütlü, evcil hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve "zoonotik hastalıklar" olarak adlandırılan bazı enfeksiyonların gerekli önlemler alınmadığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini ifade etti.

Özellikle kedilerden bulaşabilen "toksoplazmozis"in hamile kadınlar için risk oluşturduğunu belirten Öğütlü, kedi tırmığı hastalığı "bartonella"nın da bağışıklığı zayıf bireylerde ciddi enfeksiyonlara neden olabildiğini kaydetti.

Öğütlü, köpek ve kedilerden bulaşabilen iç ve dış parazitler ile sürüngen ve kuşlardan kaynaklanabilen "salmonella" gibi bakteriyel enfeksiyonlara karşı da dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Öğütlü, evcil hayvanların tüylerinin, tükürükleri ve derilerinden dökülen partiküllerin bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara yol açabildiğine işaret etti.

Astım hastaları başta olmak üzere solunum yolu rahatsızlığı olan kişilerin hayvanlarla temas konusunda daha hassas davranmaları gerektiğini belirten Öğütlü, şunları kaydetti:

"Hayvanların yaşam alanlarının düzenli olarak temizlenmesi ve dışkı gibi biyolojik atıkların hijyenik koşullarda bertaraf edilmesi, bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde büyük rol oynar. Ayrıca hayvanlarla temas sonrası ellerin mutlaka yıkanması, olası mikropların yayılmasını önler."

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya kedi
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