Birçok hizmete erişim sağlanamamıştı! Google'dan ilk açıklama geldi

Google servislerine Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede yaklaşık bir saat boyunca erişim sağlanamadı. Arama motoru, YouTube ve Gmail gibi milyonlarca kullanıcının günlük hayatında kullandığı hizmetler bu kesintiden etkilenirken, Google'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Birçok hizmete erişim sağlanamamıştı! Google'dan ilk açıklama geldi
Enes Çırtlık

Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkede yaklaşık 1 saat boyunca Google servislerine erişim sağlanamadı. Özellikle Doğu Avrupa ülkelerindeki kullanıcılardan Google servisleriyle ilgili erişim sorunu bildirimi yapıldı. Google arama motorunun yanı sıra YouTube, Gmail, Gemini gibi şirketin diğer servislerine de ilgili ülkelerden erişilemedi. Erişim sorunu düzelirken, Google'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Birçok hizmete erişim sağlanamamıştı! Google dan ilk açıklama geldi 1

GOOGLE'DAN ERİŞİM SORUNU AÇIKLAMASI

Google, ilettiği açıklamada "Avrupa ve Asya'daki çeşitli bölgelerde, birden fazla Google hizmetinde ağ bağlantısı sorunları yaşanmıştır. Konuyla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir. Daha fazla ayrıntı için lütfen durum kontrol panelini kontrol ediniz." ifadelerini kullandı.

Birçok hizmete erişim sağlanamamıştı! Google dan ilk açıklama geldi 2

Google'ın durum kontrol paneline ise https://status.cloud.google.com adresi aracılığıyla ulaşılabiliyor.

