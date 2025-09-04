Birçok hizmete erişim sağlanamamıştı! Google'dan ilk açıklama geldi

Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkede yaklaşık 1 saat boyunca Google servislerine erişim sağlanamadı. Özellikle Doğu Avrupa ülkelerindeki kullanıcılardan Google servisleriyle ilgili erişim sorunu bildirimi yapıldı. Google arama motorunun yanı sıra YouTube, Gmail, Gemini gibi şirketin diğer servislerine de ilgili ülkelerden erişilemedi. Erişim sorunu düzelirken, Google'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

GOOGLE'DAN ERİŞİM SORUNU AÇIKLAMASI

Google, ilettiği açıklamada "Avrupa ve Asya'daki çeşitli bölgelerde, birden fazla Google hizmetinde ağ bağlantısı sorunları yaşanmıştır. Konuyla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir. Daha fazla ayrıntı için lütfen durum kontrol panelini kontrol ediniz." ifadelerini kullandı.

Google'ın durum kontrol paneline ise https://status.cloud.google.com adresi aracılığıyla ulaşılabiliyor.