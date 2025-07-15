Birçok ilde orman yangınları! Alevler yerleşim yerlerine sıçradı, tahliyeler başladı! Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya, Konya, Manisa...

Orman yangınları yurdun dört bir yanında yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Çanakkale, Edirne ve Konya başta olmak üzere 15 Temmuz'da Türkiye'nin birçok ilinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlara havadan ve karadan müdahale sürerken iki ilde üç mahalle tahliye edildi. Konya'daki yangında 1 kişi gözaltına alındı.

Türkiye haftalardır orman yangınlarıyla boğuşuyor; Sakarya, Balıkesir, İzmir, Düzce'nin ardından Konya, Kocaeli, Çanakkale ve Edirne'de yangınlar çıktı.

Bu arada Çanakkale ve Edirne'de rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerlerini tehdit etti ve üç mahalle tahliye edildi.

ORMAN YANGINLARI...

Orman yangınları 15 Temmuz 2025 Salı günü birçok ilde devam ediyor. Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kocael, Bursa, Balıkesir başta olmak üzere birçok il yangınlarla boğuşuyor. Birçok yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. İşte il il orman yangınlarıyla ilgili son gelişmeler.

ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGININDA EVLER YANDI HAYVANLAR TELEF OLDU

Ayvacık ilçesinin Naldöken köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın nedeniyle Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilendi. Rüzgarın etkisiyle alevler jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne doğru ilerledi. Orman ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınında alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı. Yangında köy mezarlığı hayvan damları, tarım aletleri, samanlar zarar gördü.

Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkiinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Yangında Naldöken köyünde, köy mezarlığı hayvan damları, tarım aletleri, samanlar yanarak küle döndü. Bazı hayvan damlarındaki küçükbaş hayvanlar telef oldu.

İKİ KÖYDE TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ayvacık'ın Naldöken köyü mevkisinde, saat 15.02 sıralarında yangın meydana geldiği belirtildi.

Yangını, 2 uçak ve 3 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 4 su ikmal,16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 130 personel ile karadan söndürme faaliyetinin yoğun şekilde sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "Tuzla ve Naldöken köylerinin risk altındaki bölgelerinde, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla tedbiren tahliye işlemlerine başlanmıştır. Yangını kontrol altına almak için tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" ifadesine yer verildi.

TEKİRDAĞ'DAKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR, KÖY BOŞALTILDI

Şarköy ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

BAZI EVLERE SIÇRADI, KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Bu arada alevler, Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçradı. Şenköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerleri boşaltıldı.

Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Bölgeye gelen Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var çalışmaları takip etti.

BURSA'DAKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangın yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan helikopterlerin de destek verdiği yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.

MANİSA (1'İ SÖNDÜRÜLDÜ, 1'İ DEVAM EDİYOR...)

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Saruhanlı ilçesine bağlı Apak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

Seyitoba Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ise 5 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 2 itfaiye, 15 su tankeri, 7 iş makinesi ile müdahale başlatıldı.

Ekiplerin yangın bölgesinde çalışması devam ediyor.

KOCAELİ (DEVAM EDİYOR...)

Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi mevkisindeki ormanda, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

KONYA'DAKİ ORMAN YANGININDA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Doğanhisar ilçesi Güvendik Mahallesi Darvas mevkisinde dün saat 11.00 sıralarında anız yakılmasının neden olduğu orman alanda yangın çıktı.

Dün çıkan ve halen devam eden orman yangını ile ilgili hayvan otlatan 15 yaşındaki çocuk, gözaltına alındı. Yangının çocuğun yaktığı ateşin ormana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi.

Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yangın söndürme ekiplerimizle beraber soğutma ve söndürme çalışmalarına devam ediyoruz. Rüzgarında şiddetini artırmasıyla beraber yangın tekrar büyümeye başladı" dedi.

BOLU (KONTROL ALTINA ALINDI)

Mudurnu ilçesinde Bayramlı Delice mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle bölgede etkisini artırdı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına orman ekiplerinin yanı sıra köylülerin de su tankeri, traktör ve iş makineleriyle destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

(Kaynak: İHA-DHA)