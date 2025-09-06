HABER

Biri düştü, diğerleri peşinden gitti: Van'da 334 koyun uçurumdan düşerek telef oldu!

Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen olayda, bir sürüye ait 334 koyun kayalıklardan düşerek telef oldu. Üzen olay, sürünün en önündeki koyun kayalıkların bulunduğu alanda uçurumu fark edemeyerek düşmesi ile meydana geldi. Bölgede zarar tespit çalışması yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, ilçeye bağlı Çılga Mahallesi Bölmetaş mezrası kırsalında meydana geldi.

SÜRÜNÜN BAŞINDAKİ KOYUN UÇURUMU FARK ETMEDİ

Koyun sürüsünün gece saatlerinde yaylada otlatıldıkları sırada sürünün en önündeki koyun kayalıkların bulunduğu alanda uçurumu fark edemeyerek düştü.

Biri düştü, diğerleri peşinden gitti: Van da 334 koyun uçurumdan düşerek telef oldu! 1

Sürünün en başındaki koyunun düşmesinin ardından sürüdeki diğer koyunlar da onu takip ederek uçuruma atladı.

334 KOYUN TELEF OLDU

Biri düştü, diğerleri peşinden gitti: Van da 334 koyun uçurumdan düşerek telef oldu! 2

Çobanın olay fark edip hayvan sahiplerine haber vermesi üzerine olay yerinde giden vatandaşlar, yaptıkları kontrolde 18 vatandaşa ait 334 koyunun telef olduğunu gördüler.

Biri düştü, diğerleri peşinden gitti: Van da 334 koyun uçurumdan düşerek telef oldu! 3

Hayvan sahipleri haber vermesi üzerine Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım Orman Müdürlüğü’nden 2 ekip bölgeye giderek zarar tespit çalışması yaptı.

Biri düştü, diğerleri peşinden gitti: Van da 334 koyun uçurumdan düşerek telef oldu! 4

(İHA)

