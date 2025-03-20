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  4. Biri okul kamerasını diğeri sadaka kutusunu çaldı

Biri okul kamerasını diğeri sadaka kutusunu çaldı

20.03.2025 10:15
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Karabük'te iş yeri ve okulda hırsızlık olayına karışan 2 kişi polis ekiplerinin titiz çalışmalarıyla yakalandı.

Biri okul kamerasını diğeri sadaka kutusunu çaldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri 7-16 Mart tarihlerinde bir okulun güvenlik kamerasının çalınması ve iş yerindeki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. İcra edilen titiz ve detaylı çalışmalar neticesinde okuldan güvenlik kamerasını çalan şahsın M.B., iş yerinden de 500 TL ile sadaka kutusunu çalan şahsın Ö.E. olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 suç kaydı bulunan M.B. ile 31 adet suç kaydı bulunan Ö.E. adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken şahısların yaptıkları hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük hırsızlık
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