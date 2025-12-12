HABER

Son seçin anketi yayınladı! Aradaki fark yok denecek kadar az: İşte sürpriz sonuçlar

Siyasetin nabzı bu sene oldukça yüksek attı. Siyasi arenadaki tartışmalar yüksek sesle yapılırken; ülkenin en önemli gündemi ise 'Terörsüz Türkiye' süreci oldu. Yaşanan tartışmalar ve gelişmelerin ardından ise anket sonuçları merakla beklenmeye başladı. ORC Araştırma, 26 ilde genel seçim anketi yaptı. Ortaya çıkan sonuçlar ise oldukça dikkat çekici. İlk iki sırayı paylaşan partiler arasındaki fark yalnızca yüzde 1,1. Üçüncü ve dördüncü sıradaki partiler arasında da ciddi bir rekabet söz konusu.

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye siyaseti 2025 yılını olduça hareketli geçirdi. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' süreci siyasetin en önemli konularından biri olurken, muhalefet ile iktidar arasındaki çekişme de son yıllardaki en yoğun halini aldı.

26 İLDE GENEL SEÇİM ANKETİ

Muhalefet kanadı artık erken seçim çağrısını günaşırı yapmaya başlarken, anket sonuçları da merakla takip ediliyor. ORC Araştırma 8-10 Aralık arasında 26 ilde yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

ARADAKİ FARK 1,1

Ankete katılan 3 bin 600 kişiye 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi. Anketin sonuçlarına göre ilk iki sırayı paylaşan AK Parti ve CHP arasındaki fark yüzde 1,1.

AK PARTİ BİRİNCİ, CHP HEMEN ARKASINDA

Ankette birinci çıkan AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,3 olurken, AK Parti'nin hemen arkasında olan CHP'nin oyu yüzde 31,2 olarak ölçüldü.

DEM PARTİ İLE MHP ARASINDAKİ FARK 0,3

Üçüncü sırada ise yüzde 7,5'lik oy oranıyla DEM Parti bulunuyor. DEM Parti ile MHP arasındaki fark ise sadece yüzde 0,3. MHP de aldığı yüzde 7,2'lik oy oranıyla dördüncü sırada bulunuyor.

İYİ PARTİ HEMEN ARKALARINDA

İYİ Parti ise ankette dikkat çeken bir sonuca imza attı. DEM Parti ve MHP'nin hemen ardından bulunan İYİ Parti yüzde 6,1 oy oranına sahip. Bu sonuçla İYİ Parti, Dem Parti'nin yüzde 1,4 MHP'nin ise yüzde 1,1 puan gerisinde bulunuyor.

Diğer sonuçlar ise sırasıyla şu şekilde:

Zafer Partisi: Yüzde 3,6

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5

Saadet Partisi: Yüzde 1,9

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,5

Anahtar Parti: Yüzde 1,2

Diğer: Yüzde 2

