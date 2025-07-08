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Birinci parti kim? Erdoğan ve Özel arasındaki polemik sürerken son seçim anketi... İşte AK Parti ve CHP'nin son oy oranı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasındaki 'birinci parti' polemiği gündemdeki yerini korurken, son seçim anketi geldi. GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, Temmuz ayında yapılan seçim anketinin sonuçlarını yayımladı. Peki son ankette hangi parti birinci çıktı? İşte AK Parti ve CHP'nin son oy oranı...

Birinci parti kim? Erdoğan ve Özel arasındaki polemik sürerken son seçim anketi... İşte AK Parti ve CHP'nin son oy oranı
Devrim Karadağ

Son seçim anketi yayımlandı, AK Parti ve CHP başta olmak üzere siyasi partilerin son oy oranları ortaya çıktı. GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son seçim anketinin sonuçlarını yayımladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasındaki 'birinci parti' sürerken; gelen son anket son anket sonuçları dikkat çekti.

Birinci parti kim? Erdoğan ve Özel arasındaki polemik sürerken son seçim anketi... İşte AK Parti ve CHP nin son oy oranı 1

HANGİ PARTİ BİRİNCİ? AK PARTİ Mİ CHP Mİ?

GENAR Araştırma tarafından hazırlanan son anket çalışmasının sonuçlarına göre AK Parti, yüzde 35,2 puanlık oranla birinci parti seçildi. İkinci sırada ise yüzde 32 oy oranıyla CHP yer aldı.

ERDOĞAN İLE ÖZEL ARASINDA 'BİRİNCİ PARTİ' POLEMİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye’nin birinci partisi AK Parti" iddiasında bulunmuş, CHP lideri Özel ise tepki göstermişti. CHP'nin birinci parti olduğunu savunan Özel, "Madem birinci partisin, gel seçime. Sen birinci olsan perende atarak sandığa gidersin" ifadelerini kullanmıştı.

Birinci parti kim? Erdoğan ve Özel arasındaki polemik sürerken son seçim anketi... İşte AK Parti ve CHP nin son oy oranı 2

PARTİLERİN SON OY ORANLARI NASIL?

Öte yandan GENAR Araştırma'nın yayımladığı son seçim anketinde diğer partilerin oy oranları ise şöyle oldu:

DEM PARTİ %9,8

MHP %9,0

İYİ PARTİ %3,9

Zafer Partisi %3,2

Yeniden Refah %3,1

TİP %1,3

Anahtar Partisi %1,3

Diğer %1,2

Birinci parti kim? Erdoğan ve Özel arasındaki polemik sürerken son seçim anketi... İşte AK Parti ve CHP nin son oy oranı 3

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Anahtar Kelimeler:
seçim anketi Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan CHP ak parti
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