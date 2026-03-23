Bisikletli gencin önünü kesti! Kesilen ceza dudak uçuklattı

Yeni düzenleme ile trafikte yaşanan sürtüşmelerde sürücüler ekstra dikkatli olmak zorunda. Bir anlık dikkatsizlik veya kanunlara aykırı bir hamle, on binlerce liralık cezalar ve ehliyetlerin el konmasıyla sonuçlanabiliyor. Bunların yeni bir örneği ise İzmir'den geldi. Gaziemir ilçesinde bir otomobil sürücüsünün bisikletli gencin önünü keserek tartıştığı anların sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

BİSİKLETLİNİN ÖNÜNÜ KESTİ

Yapılan çalışmalar sonucunda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Nevvar Salih İşgören Caddesi üzerinde bisiklet sürücüsünü sıkıştıran kişinin araç sürücüsü M.H.S. (60) olduğu belirlendi. Sürücünün aracıyla bisikletlinin önüne geçtiği ve ardından aracından inerek şahsı takip ettiği tespit edildi.

ARACINDAN İNDİ 180 BİN LİRASINDAN OLDU

Ekipler tarafından M.H.S.'ye 'trafikte başka bir aracı saldırı amacıyla ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' kapsamında 180 bin lira idari para cezası kesildi. Şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

İdari para cezası ve trafikten men kararlarının yanı sıra, sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' kapsamında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır