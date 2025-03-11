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Biten deprem konutlarını davulla zurnayla kutladılar!

11.03.2025 09:39
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Hatay'da deprem konutlarının inşasında çalışan işçiler, tünel kalıp işleminin sorunsuz bitmesini davul zurna çaldırıp, halay çekerek kutladılar.

Biten deprem konutlarını davulla zurnayla kutladılar!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar alan Hatay'da, binlerce bina yıkılırken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önderliğinde Hatay Valiliği koordinesinde kentin her yerinde yeni binalar yükselmeye devam ediyor. Depremin en çok hasar verdiği ilçelerden biri olan Kırıkhan'da yerle bir olan binaların yerine deprem konutları yükselmeye devam ediyor. Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutlarının bir bloğunda tünel kalıp işlemini tamamlayan işçiler, davul zurna eşliğinde kutlama yaptılar. Mesai bitiminde bir alanda toplanan işçilerin davul zurna eşliğinde halay çekerek doyasıya eğlendikleri anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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