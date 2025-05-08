Bitlis beş minare uluslararası film festivali başlıyor

Festivalin ilk günü, Bitlis’in tarihi noktalarına yapılacak geziler ve geleneksel Büryan yemeğiyle başlayacak.

Ardından, Dr. Ender Saraç ve Tuğba Özay’ın katılımıyla sağlık ve çevre temalı söyleşiler gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde ise Murat Fıratoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filmi izleyiciyle buluşacak.

10 MAYIS CUMARTESİ

10 Mayıs Cumartesi günü, yönetmen Haydar Işık ve mizah yazarı Selahattin Taşyürek’in katılacağı söyleşiler, belgesel gösterimleri ve tiyatro oyunuyla devam edecek.

11 MAYIS PAZAR

Festivalin son günü olan 11 Mayıs Pazar günü ise Nemrut Krater Gölü ve Ahlat Selçuklu Mezarlığı’na geziler düzenlenecek. Kırmızı halı röportajları, gala gecesi ve ödül töreninin ardından, Metin Yıldız’ın stand-up gösterisiyle festival sona erecek.

Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali, sanatseverlere hem kültürel hem de eğlenceli bir deneyim sunmayı amaçlıyor.