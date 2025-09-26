HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bitlis bu anahtarı konuşuyor! 2004 yılında başlamıştı, ilk kez karşılaşıldı

Bitlis’te dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ahlat Müzesi Başkanlığı'nca yürütülen Bitlis Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda tuğla zemin ve kalenin kapısına ait olduğu düşünülen anahtar bulundu. 2004'ten beri yapılan kazılarda ilk defa bu tarz buluntulara rastlandı.

Bitlis bu anahtarı konuşuyor! 2004 yılında başlamıştı, ilk kez karşılaşıldı

Bitlis'te Ahlat Müzesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve Bitlis Eren Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yunus Emre Karasu'nun bilimsel danışmanlığında yapılan arkeolojik kazılarda tuğla zemin ve kalenin kapısına ait olduğu düşünülen anahtar bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Ahlat Müze Müdürlüğü'nce Bitlis Kalesi'nde kazı çalışması yapıldı. Kalenin güneyinde yoğunlaşan çalışmalarda, bölgenin tarihine ışık tutan önemli bulgulara rastlandı. Bitlis Eren Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Karasu'nun bilimsel danışmanlığında yapılan kazılarda, tuğla zemin ve kalenin kapısına ait olduğu belirtilen anahtar bulundu. 15 kişiyle yürütülen kazı çalışmalarında 7 Müslüman mezarı, sivil mimari kalıntılar, tandırlar, ocaklar, sikkeler, lüleler, kandiller, süs ve metal objeler de ortaya çıkardı.

Bitlis bu anahtarı konuşuyor! 2004 yılında başlamıştı, ilk kez karşılaşıldı 1

ANAHTAR 16. YÜZYILA TARİHLENİYOR

Bitlis Kalesi Kazı ve Müze Temsilcisi Azad Örmek, "Kazı ekibimizle yaklaşık 26 açma, 3 sondajda kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kazı çalışmalarında çok sayıda taşınır ve taşınmaz kültür varlığı ortaya çıkarıldı. Çalışmalarda 7 Müslüman mezarı ve sivil mimarilere ait yapı kalıntıları, su sarnıçları, su künkleri, ocaklar, tandırlar ve saray kabul mekanı ortaya çıkarıldı.

Bitlis bu anahtarı konuşuyor! 2004 yılında başlamıştı, ilk kez karşılaşıldı 2

Taşınırlara baktığımızda ise çok sayıda sikke, seramik parçası, lüleler ve önemli sayabileceğimiz bir anahtar ortaya çıkarıldı. Bu anahtar daha önce ortaya çıkardığımız anahtarlardan farklı olarak boyutunun büyük olması, dairesel bir tutma ve çift dişli kilitleme çıkıntısına sahip olmasıyla farklı özelliği göstermektedir. Bu anahtarın çıktığı yapı katmanına bakıp ve çıktığı alana baktığımızda ise bunun diğer buluntularla desteklediğimizde 16. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Bu anahtarın kalenin asıl ana giriş kapısına ait olabileceğini düşünmekteyiz" dedi.

Bitlis bu anahtarı konuşuyor! 2004 yılında başlamıştı, ilk kez karşılaşıldı 3

'İLK DEFA TUĞLA ZEMİN DÖŞEMESİNE RASTLADIK'

Örmek, bu yıl kalenin saray bölümü denilen bölgesinde kazı çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade ederek, "Saray kabul mekanı tonozlu bir üst örtüye sahip. Fakat tonozlu üst örtüsü günümüze kalmamış. Günümüze kalan yapı unsurları yaklaşık 2 metre yüksekliğinde, duvar kalıntısı 80 santimetre kalınlığındaki duvar kalıntısı. Duvarlar, Bitlis'in yerli kesme taşından dolgu tekniğiyle yapılmış. Farklı olarak da 2004'ten beri yapılan kazılarda ilk defa karşımıza çıkan tuğla zemin döşemesine rastladık. Bu da önemli bulgularımız arasında" diye konuştu. (DHA)

Bitlis bu anahtarı konuşuyor! 2004 yılında başlamıştı, ilk kez karşılaşıldı 4

Bitlis bu anahtarı konuşuyor! 2004 yılında başlamıştı, ilk kez karşılaşıldı 5

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne'de trafik kazası! Araç takla attıEdirne'de trafik kazası! Araç takla attı
Niğde'de jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonuNiğde'de jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu

Anahtar Kelimeler:
Bitlis Kale anahtar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.