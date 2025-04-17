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Bitlis'te bitkin halde bulundu! Birinci derece koruma altında olan vaşak rehabilitasyon merkezine gönderildi

Bitlis merkeze bağlı Kireçtaşı köyü yakınlarında bitkin halde bulunan vaşak, tedavi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Hayvan Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Bitlis'te bitkin halde bulundu! Birinci derece koruma altında olan vaşak rehabilitasyon merkezine gönderildi
Begüm Özkaynak

Bitlis merkeze bağlı Kireçtaşı Köyü yakınlarında bitkin halde bir vaşak bulan köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şubesi ekiplerine bildirdi. Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, bölgeye gelen ekipler tarafından Bitlis'e getirdi. Bitkin haldeki vaşak, veteriner hekimlerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavisi yapılmak üzere Van’daki Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Hayvan Rehabilitasyon Merkezine gönderdi.

Vaşağın tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis vaşak
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