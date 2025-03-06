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Bitlis’te ilk kez V-NOTES tekniği ile başarılı rahim alma ameliyatı yapıldı... Hasta tam 70 yaşında!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.03.2025 11:31
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Bitlis'te 70 yaşındaki hasta, kentte ilk defa V-NOTES tekniğiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bitlis’te ilk kez V-NOTES tekniği ile başarılı rahim alma ameliyatı yapıldı... Hasta tam 70 yaşında!

Kentte yaşayan 70 yaşındaki hasta, bazı şikayetlerle Bitlis Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Doktorların yaptığı muayenede hastada 2'nci evre rahim sarkması tespit edildi. Ayrıca ek jinekolojik şikayetleri de bulunan hasta için ameliyat planlandı. Hasta, Bitlis’te ilk kez gerçekleştirilen cilt kesisi olmaksızın, tamamen vajinal yoldan uygulanan V-NOTES tekniği ile yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

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"KENTTE İLK"

Bitlis Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Muzaffer Bulut, bu yöntemle gerçekleştirilen ameliyatın kentte ilk olduğunu belirterek, "Özel laparoskopik cihazlar kullanılarak rahim ve yumurtalıkları alınan hastamız, minimal invaziv cerrahinin sağladığı avantajlardan faydalandı. Bu ileri teknoloji cihazların hastanemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Bitlis İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş'a teşekkür ederiz" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hastane Kadın
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