Bitlis’te 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis’te polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 16 kilo 769 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, Tatvan ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada; "Durdurulan araçta yapılan aramada; aracın jantları, yağ karteri ve bagaj kısmına gizlenmiş halde toplam 16 kilo 769 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ile yakalanan 2 yabancı uyruklu şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi.

Kaynak: İHA