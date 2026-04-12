HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bitlis’te karda mahsur kalan 112 ekibi kurtarıldı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bitlis’te, Adilcevaz ilçesine bağlı Cihangir Köyü yolunda karda mahsur kalan 112 sağlık ekipleri, Bitlis İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kış şartlarının zorlaştırdığı ulaşım nedeniyle ilerleyemeyen sağlık ekiplerine, bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri kısa sürede ulaşarak yolu açtı. Açılan yol sayesinde mahsur kalan 112 ekibi görevine kaldığı yerden devam etti.
Bitlis İl Özel İdaresi yetkilileri, zorlu hava şartlarına rağmen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Her açılan yol bir umut, her müdahale bir hayat demek. Zorlu şartlara rağmen durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bitlis’te hiçbir yol kapalı kalmaz" mesajını verdi.
Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede ekiplerin, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.