Bitlis’te kota aşımı yapan 5 avcıya 63 bin 680 lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bağlı Bitlis Müdürlüğü Ahlat Şefliği ve Adilcevaz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Adilcevaz Genel Avlağı, Nazik Gölü Genel Avlağı, Ovakışla Genel Avlağı ve Ahlat Genel Avlağı’nda av koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. 5 avcının 3 çil keklik ve 20 kınalı keklik vurarak kota aşımı yaptığı tespit edildi. Şahıslara 4915 sayılı kara Avcılığı kanunu kapsamında 23 bin 680 TL idari para cezası ve 40 bin TL tazminat cezası toplam 63 bin 680 TL para ceza kesildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır