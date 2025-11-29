HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bitlis’te kota aşımı yapan 5 avcıya 63 bin 680 lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bitlis Müdürlüğü Adilcevaz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde kota aşımı yapan 5 avcıya 63 bin 680 lira idari para cezası kesildi.

Bitlis’te kota aşımı yapan 5 avcıya 63 bin 680 lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bağlı Bitlis Müdürlüğü Ahlat Şefliği ve Adilcevaz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Adilcevaz Genel Avlağı, Nazik Gölü Genel Avlağı, Ovakışla Genel Avlağı ve Ahlat Genel Avlağı’nda av koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. 5 avcının 3 çil keklik ve 20 kınalı keklik vurarak kota aşımı yaptığı tespit edildi. Şahıslara 4915 sayılı kara Avcılığı kanunu kapsamında 23 bin 680 TL idari para cezası ve 40 bin TL tazminat cezası toplam 63 bin 680 TL para ceza kesildi.

Bitlis’te kota aşımı yapan 5 avcıya 63 bin 680 lira ceza 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otoparktan çıkan otomobil, 10 metrelik yükseklikten bahçeye uçtu: 1 yaralıOtoparktan çıkan otomobil, 10 metrelik yükseklikten bahçeye uçtu: 1 yaralı
Alkollü sürücü emniyeti alarma geçirdi, ehliyetine el konuldu!Alkollü sürücü emniyeti alarma geçirdi, ehliyetine el konuldu!

Anahtar Kelimeler:
Avcı Bitlis doğa koruma ve milli parklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Kılıçdaroğlu rest çekti: "Hodri meydan! Geri adım atmam"

Kılıçdaroğlu rest çekti: "Hodri meydan! Geri adım atmam"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Muslera'ya tarihi ceza!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Muslera'ya tarihi ceza!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Airbus’ın güvenlik bildirimi sonrasında THY, Ajet ve Pegasus’tan açıklama

Airbus’ın güvenlik bildirimi sonrasında THY, Ajet ve Pegasus’tan açıklama

Milyarlarca TL tutuyor: Ev de araba da yanabilir

Milyarlarca TL tutuyor: Ev de araba da yanabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.