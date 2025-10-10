Bitlis’te metruk binalar yıkılıyor

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bitlis’in tarihi ruhunu koruyarak modern yaşamla buluşturmak en önemli hedefimizdir. Şehrimizin her taşı ve her sokağı geçmişin izlerini barındırıyor. Biz de bu değerleri geleceğe taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. Kent merkezinde gerçekleştirilen bu çalışmalar sayesinde, vatandaşlarımız hem daha güvenli hem de estetik yaşam alanlarına kavuşmaktadır. Bitlis Belediyesi olarak, şehrimizin tarihine sahip çıkmaya ve vatandaşlarımız için daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir Bitlis inşa etmeye kararlılıkla devam ediyoruz."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır