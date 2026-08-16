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Bitlis’te örtü yangını: 400 dönüm alan küle döndü

Bitlis’in Ahlat ilçesinde biçilmiş buğday tarlaları ve kuru otların bulunduğu alanda çıkan örtü yangını, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangında yaklaşık 400 dönümlük alan zarar görürken, tarımsal sulamada kullanılan çok sayıda boru da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bitlis’te örtü yangını: 400 dönüm alan küle döndü

Yangın, ilçeye bağlı Kırklar Mahallesi’nde bulunan biçilmiş buğday arazilerinde meydana geldi. Görgü tanığı çiftçilerin aktardığı bilgilere göre, elektrik trafosundan çıkan kıvılcımların ardından başlayan yangın, kuru otlar ve biçilmiş buğdayların etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangına Ahlat Belediyesi itfaiye ekipleri ile çevredeki çiftçiler müdahale etti. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak daha geniş bir alana yayılması önlendi.
Yangında yaklaşık 400 dönümlük tarım arazisi yanarak zarar görürken, arazilerde tarımsal sulamada kullanılan çok sayıda sulama borusu da yangında zarar gördü.
Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Bitlis’te örtü yangını: 400 dönüm alan küle döndü 1

Bitlis’te örtü yangını: 400 dönüm alan küle döndü 2

Bitlis’te örtü yangını: 400 dönüm alan küle döndü 3

Bitlis’te örtü yangını: 400 dönüm alan küle döndü 4

Bitlis’te örtü yangını: 400 dönüm alan küle döndü 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis
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