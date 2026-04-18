HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bitlis’te yağışlardan dolayı toprak kayması meydana geldi

Bitlis’te kar yağışının ardından etkili olan yağmur sonrasında aynı bölgede ikinci kez toprak kaydı.

Şubat ayında aynı bölgede yaşanan ve iş yerlerine zarar veren heyelan sonrası bölgede tedbir alınmış, zarar gören iş yerleri boşaltılmıştı. Bugün etkili olan yağmur ve kar erimesinden dolayı aynı bölgede ikinci kez heyelan yaşandı. Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Veysel Karani Caddesi’ndeki bölgede öğle saatlerinde meydana gelen heyelan, yolun kısa süreliğine kapanmasına neden oldu. Bölgeye gönderilen iş makinesi ile yoldaki toprak ve çamur birikintileri kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bitlis toprak kayması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.