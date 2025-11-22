HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bitlis’te yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi sıfıra düştü

Bitlis’te öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Bitlis’te yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi sıfıra düştü

Yoğun sis, özellikle Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı eteklerinden başlayarak Rahva mevkiine kadar ulaştı. Sis, buradan Güroymak ilçe girişine kadar etkisini sürdürerek sürücülere zor anlar yaşattı. Yer yer görüş mesafesinin neredeyse sıfıra düştüğü bölgede adeta göz gözü görmedi. Araç sürücüleri, farlarını yakarak düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı. Yoğun sis altında evine gitmeye çalışan çocuklardan Mina Okay, sisten dolayı evin yolu bulmakta zorlandığını ifade etti. Yetkililer ise, sürücülerin sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bitlis’te yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi sıfıra düştü 1

Bitlis’te yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi sıfıra düştü 2

Bitlis’te yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi sıfıra düştü 3Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da doğalgaz hattı patladı: Facia kıl payı atlatıldıŞanlıurfa’da doğalgaz hattı patladı: Facia kıl payı atlatıldı
Bilecik’te kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralıBilecik’te kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.