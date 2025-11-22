Bitlis’te yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi sıfıra düştü

Yoğun sis, özellikle Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı eteklerinden başlayarak Rahva mevkiine kadar ulaştı. Sis, buradan Güroymak ilçe girişine kadar etkisini sürdürerek sürücülere zor anlar yaşattı. Yer yer görüş mesafesinin neredeyse sıfıra düştüğü bölgede adeta göz gözü görmedi. Araç sürücüleri, farlarını yakarak düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı. Yoğun sis altında evine gitmeye çalışan çocuklardan Mina Okay, sisten dolayı evin yolu bulmakta zorlandığını ifade etti. Yetkililer ise, sürücülerin sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA