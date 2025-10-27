Biyoteknoloji nedir, hangi alanlarda kullanılır?

DNA teknolojisi alanında yapılan tüm işlemler, genlerin herhangi bir organizmadan alınarak üretimi ve üretilmiş olan genlerin gerek uygulamalı araştırmalar gerekse temel araştırmalar için kullanması olarak ifade edilebilmektedir. Bu teknoloji ile hayvan, bitki ve mikroorganizmaları geliştirmek, çeşitli ürünler oluşturmak ya da dönüştürmek için bazı uygulamalar kullanılır.

Biyoteknoloji, doku ve hücre biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, fizyoloji, genetik, doğa bilimleri, biyokimya, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi farklı dallardan yararlanarak DNA teknolojisi ile bitki, mikroorganizmalar, hayvan geliştirme amacı ile biyolojik sistemleri ya da çeşitlerini kullanan uygulamaların tamamına verilen bir isimdir.

Sağlık inovasyonu uygulamaları ve çalışmaları doğrultusunda uygulanan biyoteknoloji uygulaması temel bilimsel buluşların kısa süre içinde yararlı ticari ürünlere dönüştürebilmesi sayesinde kendi talebini de oluşturabilmektedir.

Biyoteknoloji hangi alanlarda kullanılır?

Farklı alanlarda kullanılabilen biyoteknolojinin kullanıldığı alanlardan biri de gen teknolojisidir. Gen teknolojisi, bir canlı türüne farklı bir canlı türünden gen aktarılması ya da var olan genetik yapıya müdahale edilerek yeni genetik özelliklerin kazandırılmasını sağlayan biyoteknolojik yöntemler olarak tanımlanmaktadır. Biyoteknoloji uygulamalarından bazıları şunlardır: