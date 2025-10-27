HABER

Biyoteknoloji nedir, hangi alanlarda kullanılır?

Bir nükleer asit olarak ifade edilen DNA’nın açılımı deoksiriboz nükleer asittir. DNA teknolojisi ise kendi kendine oluşabilmesi mümkün olmayan genel olarak ve sıklıkla farklı biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin genetik mühendislik teknolojisi kullanılarak kesip birleştirilmesini kapsayan özel bir teknolojidir.

Ferhan Petek

DNA teknolojisi alanında yapılan tüm işlemler, genlerin herhangi bir organizmadan alınarak üretimi ve üretilmiş olan genlerin gerek uygulamalı araştırmalar gerekse temel araştırmalar için kullanması olarak ifade edilebilmektedir. Bu teknoloji ile hayvan, bitki ve mikroorganizmaları geliştirmek, çeşitli ürünler oluşturmak ya da dönüştürmek için bazı uygulamalar kullanılır.

Biyoteknoloji nedir?

Biyoteknoloji, doku ve hücre biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, fizyoloji, genetik, doğa bilimleri, biyokimya, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi farklı dallardan yararlanarak DNA teknolojisi ile bitki, mikroorganizmalar, hayvan geliştirme amacı ile biyolojik sistemleri ya da çeşitlerini kullanan uygulamaların tamamına verilen bir isimdir.

Sağlık inovasyonu uygulamaları ve çalışmaları doğrultusunda uygulanan biyoteknoloji uygulaması temel bilimsel buluşların kısa süre içinde yararlı ticari ürünlere dönüştürebilmesi sayesinde kendi talebini de oluşturabilmektedir.

Biyoteknoloji hangi alanlarda kullanılır?

Farklı alanlarda kullanılabilen biyoteknolojinin kullanıldığı alanlardan biri de gen teknolojisidir. Gen teknolojisi, bir canlı türüne farklı bir canlı türünden gen aktarılması ya da var olan genetik yapıya müdahale edilerek yeni genetik özelliklerin kazandırılmasını sağlayan biyoteknolojik yöntemler olarak tanımlanmaktadır. Biyoteknoloji uygulamalarından bazıları şunlardır:

  • İnsan sağlığına yönelik olarak protein üretimi
  • Canlı klonlama (Bir örnek olarak 1996 yılında klonlanmış olan koyun Dolly gösterilebilmektedir. Bir koyunun meme dokusundan hcüre alınmış ve çekirdeği çıkartılarak bir yumurtaya aktarılmıştır. Ardından verilen elektrik şoku ile kopyalanmış bir koyun elde edilmiştir.)
  • Parlayan tütün üretimi
  • Yeni meyve ve sebzelerin üretimi
  • İnsanda zarar görmüş ya da işlevlerini kaybetmiş olan organların ve dokuların değiştirilebilmesi için yapay doku ve organ üretimi
  • Bazı antikor, hormon, vitamin ve antibiyotiklerin üretimi
  • Zor koşullara sahip olan çevrelerde yaşam süren organizmaların biyomoleküllerini ve enzimlerini saf hale getirerek bunların sanayide kullanılmasını sağlamak
  • Tıbbi bitki üretimi
  • Aşı üretimi
  • Pestisist üretimi
