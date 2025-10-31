BM, Bosna Hersek'te EUFOR'un görev süresini 1 yıl daha uzattı

BM Güvenlik Konseyi, New York'ta Bosna Hersek'le ilgili 6 aylık olağan oturumunu gerçekleştirerek EUFOR'un yetkisini 1 yıl daha uzatma kararını oyladı. Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada bünyesinde Türk askeri gücünü de barındıran barış misyonunun görev süresinin uzatılmasına konsey üyesi 15 ülkenin tamamı destek verdi.

RUSYA: "YÜKSEK TEMSİLCİLİK OFİSİ İLGA EDİLMELİ"

Karara, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olduğu için veto hakkı bulunan ve Bosna Hersek'te yıl içinde yaşanan gerginlik sürecinde Bosnalı Sırp siyasetçilerden EUFOR'un görev süresinin uzatılmaması yönünde talepler alan Rusya da destek verdi.

Ancak, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya ayrıca, konseydeki oturumda Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi'ne (OHR) sert eleştiriler yöneltti. Nebenzya, Bosna Hersek'teki krizin sebebinin OHR olduğunu ve bu yapının ilga edilmesi gerektiğini söyledi. Nebenzya, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in meşruiyeti olmadığını ve ülkedeki krizin Schmidt'in aldığı kararlar olduğunu savunarak, "Dayton'ın ilkeleri, tek geçerli temeldir. Yüksek Temsilcilik Ofisi ilga edilmelidir" şeklinde konuştu.

"BU KRİZLERİN NEDENİ BATILI ÜLKELERİN FAALİYETLERİDİR"

Temsilci Nebenzia, "Derin bir endişeyle ifade etmeliyim ki bu yıl Bosna Hersek'te krizlere tanıklık ettik. 2025 yılı içinde bu, Güvenlik Konseyi'nin Bosna Hersek konusunda gerçekleştirdiği 5. toplantı. Bu durum ülkedeki etnik gruplar arasındaki sorunları açıkça gösteriyor. Bu krizlerin nedeni, savaş sonrası dönemde uzlaşı yerine karar tasarıları hazırlamaya başlayan Batılı ülkelerin faaliyetleridir" dedi.

ABD: "ARTIK ULUSLARARASI MÜDAHALELER YERİNE KURUCU HALKLARIN UZLAŞISI ÜZERİNE ÇALIŞACAĞIZ"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, BM Güvenlik Konseyi oturumunda ABD'nin Batı Balkanlar'daki güvenliğe bağlı olduğunu ve bu çerçevede EUFOR misyonunun görev sürecinin uzatılmasını desteklediğini söyledi. Shea, "EUFOR misyonu, Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğü açısından hala kilit öneme sahiptir. Bu misyondaki liderliği için AB'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Bosna Hersek'teki Sırp siyasetçilerin ayrılıkçı adımları sonrasında ortaya çıkan krizin çözülmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden ABD'li Temsilci, "ABD artık uluslararası müdahaleler üzerinde çalışmayacak. Artık sıra, üç kurucu halkın atacağı adımlarda" ifadelerini kullandı.

EUFOR MİSYONU

Bosna Hersek'te 1992-95 yılları arasındaki savaşa son veren Dayton Barış Antlaşması'nın uygulanması görevinin NATO'ya verilmesinin ardından ülkede önce Uygulama Kuvveti (IFOR) ardından da İstikrar Kuvveti (SFOR) görev yapmıştı. Avrupa Konseyi'nin 2004 yılında aldığı kararla SFOR'un yerini alan EUFOR'un görev süresi, her yıl BM Güvenlik Konseyi'nde Bosna Hersek'in güvenlik durumuna ilişkin gerçekleştirilen değerlendirmenin ardından 1 yıllığına uzatılıyor.

EUFOR misyonu, Bosna Hersek'te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti hükümetinin ayrılıkçı adımlarının ardından ülkedeki askeri varlığını güçlendirmiş ve ülkenin güvenlik ve istikrarı açısından kritik bir rol üstlenmişti.Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır