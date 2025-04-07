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BM: Gazze'de yaklaşık 400 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından Gazze'de yaklaşık 400 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi

BM: Gazze'de yaklaşık 400 bin kişi yerinden edildi

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bölgedeki meslektaşlarından edindiği bilgileri aktaran Dujarric, İsrail'in durmaksızın saldırılarına devam ettiğini, bunun çok sayıda sivil can kaybına yol açtığını kaydetti.

Ölen ve yaralananlar arasında çocukların da bulunduğunu belirten Dujarric, sürekli olarak yerinden edilen Gazze halkının giderek daha küçük alanlara sıkıştırıldığını ve temel ihtiyaçlarının karşılanamadığını dile getirdi.

Dujarric, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından Gazze'de yaklaşık 400 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Bunun Gazze halkının yaklaşık yüzde 18'ine tekabül ettiğini aktaran Dujarric, söz konusu kişilerin güvenlikleri için hiçbir düzenleme yapılmadığını, İsrail'in bu kişilerin yaşamlarından sorumlu olduğunu ifade etti.

Dujarric, tüm insani yardımların girişlerinin de İsrail tarafından rutin bir şekilde engellendiğini, buna aşılar, gıda ve yakıtın da dahil olduğunu vurguladı.

İSRAİL'İN İNSANİ YARDIM ÇALIŞANLARINI ÖLDÜRMESİ

İsrail'in 15 insani yardım ve sağlık çalışanını öldürdüğünün görüldüğü videoya ilişkin ise Dujarric, "Her izleyen gibi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de şok oldu." dedi.

Dujarric, Guterres'in olayın bağımsız, şeffaf ve etkili bir şekilde soruşturulmasını talep ettiğini anımsattı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gazze bm
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