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BM Gazze'deki son durumu "Bu korkunç" diyerek açıkladı: "1 milyon kadın ve kız çocuğu açlık çekiyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nden yapılan açıklamada, "Bir milyon. Gazze’de açlık çeken kadın ve kız çocuklarının sayısı bu. Bu korkunç durum kabul edilemez ve sona erdirilmelidir" denildi.

BM Gazze'deki son durumu "Bu korkunç" diyerek açıkladı: "1 milyon kadın ve kız çocuğu açlık çekiyor"

İsrail’in ablukaya aldığı Gazze Şeridi’nde siviller açlık krizinin ortasında yaşam mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nden bölgedeki krize ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bir milyon. Gazze’de açlık çeken kadın ve kız çocuklarının sayısı bu. Bu korkunç durum kabul edilemez ve sona erdirilmelidir. Kadınlar ve kız çocukları için hayati öneme sahip yardımların ulaştırılmasını, derhal ateşkes ilan edilmesini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep etmeye devam ediyoruz" denildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği ve aynı sebepten ölenlerin toplam sayısının 93’ü çocuk olmak üzere toplam 175’e yükseldiği bildirilmişti.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gazze açlık
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