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BM Genel Sekreteri Guterres: "Gazze'de hayatta kalmayı sağlayan son can damarları kesilmek üzere"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki derinleşen insani kriz karşısında dehşete kapıldığını belirterek, "Gazze'de hayatta kalmayı sağlayan son can damarları kesilmek üzere." uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres: "Gazze'de hayatta kalmayı sağlayan son can damarları kesilmek üzere"

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter'in Gazze'deki gelişmelere ilişkin tepkisini aktardı. Buna göre, Guterres, Gazze'deki derinleşen insani kriz karşısında dehşete kapıldığını vurgulayarak, son günlerde yerinden edilmiş kişilerin barındığı alanlar ile gıda temin etmeye çalışan sivillerin bulunduğu noktalara düzenlenen çok sayıda saldırıda onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığına dikkati çekti.

BM Genel Sekreteri Guterres: "Gazze de hayatta kalmayı sağlayan son can damarları kesilmek üzere" 1BM Sözcüsü Stephane Dujarric

Sivillerin yaşamını yitirmesini güçlü şekilde kınayan Guterres, bu hafta İsrail'in yalnızca bir gün içinde verilen tahliye emirleri nedeniyle yaklaşık 30 bin kişinin bir kez daha yerinden edildiğini ifade etti.

Guterres, sığınacak güvenli bir yer bulunmaması ve barınma, gıda, ilaç ile su gibi temel ihtiyaçların son derece yetersiz olmasının büyük bir insani felakete yol açtığına işaret ederek, "Uluslararası insancıl hukuk kuralları nettir. Siviller korunmalı ve ihtiyaçları karşılanmalıdır." dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres: "Gazze de hayatta kalmayı sağlayan son can damarları kesilmek üzere" 2Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres

"GAZZE'DE HAYATTA KALMAYI SAĞLAYAN SON CAN DAMARLARI KESİLMEK ÜZERE"

Gazze'ye 17 haftadan uzun süredir yakıt girişinin olmadığının altını çizen Genel Sekreter, "Gazze'de hayatta kalmayı sağlayan son can damarları kesilmek üzere." uyarısında bulundu.

Guterres, acilen yakıt sağlanmadığı takdirde, kuvözlerin duracağını, ambulansların yaralılara ve hastalara ulaşamayacağını ve suyun arıtılamayacağını belirterek, "Gazze’de BM ve ortaklarının ulaştırabildiği son derece kısıtlı hayati yardımlar da tamamen durma noktasına gelecektir." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres: "Gazze de hayatta kalmayı sağlayan son can damarları kesilmek üzere" 3

İNSANİ ERİŞİM ÇAĞRISI

İnsani yardımların uzun süredir en temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum bırakılan insanlara ulaştırılması için "tam, güvenli ve sürekli" insani erişim çağrısını yineleyen Guterres, BM’nin, insani ilkeler temelinde sivillere ihtiyaç duydukları yardımı güvenli bir şekilde ve geniş çapta ulaştırmaya yönelik bir planı bulunduğunu anımsattı.

Genel Sekreter, tüm tarafların uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyması gerektiğini bir kez daha hatırlatarak, acil ve kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi çağrısını yineledi.

(AA)

03 Temmuz 2025
03 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Filistin İsrail Gazze bm
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