BM Kıbrıs planı iddialarına MSB'den açıklama: "Dengeyi bozacak hiçbir girişimi Türkiye kabul etmez"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
BM KIBRIS PLANI İDDİALARINA TEPKİ
Rum basınında yer alan BM Kıbrıs planı iddiaları hakkında şunlar kaydedildi:
- Ada’da kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrar da sağlayamayacaktır.
- Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve Ada’daki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez.
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır.
- Ülkemiz, garantör devlet sıfatıyla uluslararası anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde Kıbrıs’ta barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir.
Bakanlığın açıklamasından öne çıkan diğer kesitler şöyle:
PATRIOT'TA GÖREV DEĞİŞİMİ
- NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya’ya ait bir adet PATRIOT Hava Savunma Sistemi Kürecik/Malatya’ya konuşlandırılmış ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşlu olan ABD PATRIOT Hava Savunma Sistemi’nden görevi devralmıştır.
TERÖRLE MÜCADELE VE SINIR GÜVENLİĞİ
- Son bir hafta içerisinde, 7 PKK'lı terörist teslim oldu.
- 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 968 olmuş, engellenen kişi sayısı da 39 bin 290’a ulaşmıştır.
- Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 434 şahıs yakalanmıştır.
C-130J UÇAK TEDARİKİ
- Hava kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen uçak tedarik süreci, planlanan takvim çerçevesinde devam etmektedir. Mevcut planlamaya göre, yıl sonuna kadar iki adet C-130J uçağının envantere katılması hedeflenmektedir.
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