HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

BM korkutan raporu paylaştı! 'Küresel su israfı' çağı başladı: Listede Türkiye de var!

Birleşmiş Milletler dünyaya son dönemde en çok zarar veren sorunlardan biri olan su sorunuyla ilgili bir rapor yayımladı. 'Küresel su iflası' olarak tanımlanan dönemle ilgili milyarlarca kişinin etkilendiği ve yakın zamanda daha büyük sorunların doğacağı belirtildi. Ayrıca raporda Konya Ovası'yla ilgili de dikkat çeken değerlendirmeler yer alıyor. İşte tüm detaylar!

BM korkutan raporu paylaştı! 'Küresel su israfı' çağı başladı: Listede Türkiye de var!
Doğukan Akbayır

BM'nin raporunda 'küresel su israfının' önüne geçilmesi için suyun aşırı kullanımı ve kirletilmesinin acilen durdurulması gerektiği vurgulanırken, mevcut gidişatın ne zaman geri dönülemez bir çöküşe yol açacağının bilinmediği belirtildi. BM'ye bağlı Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü'nde görev yapan ve raporun başyazarı olan Prof. Kaveh Madani, "Birçok kritik su sistemi iflas etmiş durumda. Sorun son derece acil çünkü tüm sistemin ne zaman çökeceğini kimse bilmiyor" dedi.

BM korkutan raporu paylaştı! Küresel su israfı çağı başladı: Listede Türkiye de var! 1

KONYA OVASI ÖRNEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Raporda Türkiye'deki Konya Ovası küresel su iflasının en çarpıcı ve somut örneklerinden biri olarak gösterildi. Yeraltı suyunun aşırı kullanımı nedeniyle bölgede oluşan yaklaşık 700 obruğun su krizinin en görünür sonucu olduğu belirtildi.

Uzmanlara göre tarımsal sulama amacıyla yıllardır yeraltı sularının kullanımı, akiferlerin çökmesine ve toprağın aniden boşluklar oluşarak çökmesine neden oluyor.

BM korkutan raporu paylaştı! Küresel su israfı çağı başladı: Listede Türkiye de var! 2

'GERİ DÖNÜLEMEZ'

Rapora göre dünya genelinde insanların kullandığı tatlı suyun büyük bölümü, her yıl doğal yıllarla yenilenebileceğinden çok daha hızlı tüketiliyor. Ayrıca nehirlerin, yeraltı sularının ve sulak alanların geri dönülemez biçimde tahrip edildiğine dikkat çekildi.

ABD'deki Colorado Nehri ve Avustralya'daki Murray–Darling sistemi gibi büyük nehirler artık denize ulaşamaz hale gelirken dünyadaki büyük göllerin yarısının, 1990'lardan bu yana küçüldüğü aktarıldı.

Sonuç olarak dünya nüfusunun yüzde 75'i, su açısından güvensiz veya kritik derecede güvensiz ülkelerde yaşıyor. 2 milyar insanın tükenen yeraltı suyu rezervleri nedeniyle zemini çöken bölgelerde hayatını sürdürdüğü belirtiliyor.

Yeraltı suyunun aşırı çekilmesi nedeniyle İran'ın Rafsanjan kentinde zeminin yılda 30 cm, ABD'de Tulare'da 28 cm, Mexico'da ise 21 cm çöktüğü aktarılıyor. Raporda Jakarta, Manila, Lagos ve Kabil de risk altındaki büyük şehirler arasında sayıldı.

BM korkutan raporu paylaştı! Küresel su israfı çağı başladı: Listede Türkiye de var! 3

MUSLUKLARDAN SU AKMAYABİLİR

Su krizlerinin artık geçici değil kalıcı bir durum olduğunun belirtildiği raporda Chennai, Cape Town, Sao Paulo ve Tahran gibi kentlerin musluklardan su akmaması tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Su kaynaklı çatışmaların sayısının 2010'da 20 iken, 2024'te 400'ün üzerine çıktığı da raporda vurgulanan bir diğer şey oldu.

Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerdeki su iflası, pirinç ihracatı yoluyla küresel gıda piyasalarını da etkiliyor.

ÇÖZÜM YOLU BELLİ

BM raporunda çözüm için radikal bir zihniyet değişimi gerektiği belirtildi. Su çekme haklarının mevcut kaynaklara göre yeniden düzenlenmesi, aşırı su gerektiren tarım ve sanayi ürünlerinde ayar yapılması, daha verimli sulama sistemlerinin inşa edilmesi, geçim kaynakları etkilenecek topluluklara destek sağlanması gibi öneriler de raporda yer aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karayazı’da gündüz vakti kurt saldırısı: Yavru köpek telef olduKarayazı’da gündüz vakti kurt saldırısı: Yavru köpek telef oldu
Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Utanmadan bir de 'Al şu 2 bin TL'yi sus' dedilerArkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Utanmadan bir de 'Al şu 2 bin TL'yi sus' dediler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Konya Türkiye bm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.