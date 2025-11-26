BM, Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlallerinin denetlenmesi yetkisini 6 ay daha uzattı

BMGK, Fransa ve Yunanistan tarafından hazırlanan karar tasarısını oyladı. Oylamada 13 BMGK üyesi, Libya'ya yönelik silah ambargosunun ihlaline yönelik şüphe uyandıran gemilerin açık denizlerde denetlenmesi yetkisinin 6 ay daha uzatılmasına "Evet" derken, oylamada Rusya ve Çin çekimser kaldı.

YETKİ EN SON 29 MAYIS'TA YENİLENMİŞTİ

Kabul edilen karar, BM'ye üye ülkelere, açık denizlerinde silah ambargosunun ihlal edildiğine yönelik makul şüphe uyanması durumunda Libya'ya giden veya Libya'dan gelen gemilerin durdurularak denetlenmesi için yetki veriyor.

Söz konusu yetki, en son 2780 sayılı kararla 29 Mayıs'ta yenilenmişti.

2011'DE LİBYA'YA SİLAH AMBARGOSU KARARI ALINDI

BMGK, ilk olarak 2011'de Libya'ya yönelik silah ambargosu kararı almıştı. Daha sonra bu kararı güçlendirmek için, 2016'da, Libya'ya yönelik silah ambargosunun ihlal edildiğine yönelik makul şüphelere karşı açık denizlerde gemilerin denetlenmesi yetkisi kararı çıkarılmıştı.

(AA)

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır