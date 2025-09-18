HABER

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen görevinden istifa etti

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, yakında görevini bırakacağını açıklayarak, BM Genel Sekreter Antonio Guterres'in istifasını kabul ettiğini bildirdi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen görevinden istifa etti

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 6 yılı aşkın süredir devam ettiği görevini yakında bırakacağını açıkladı. Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ne BM Genel Sekreter Antonio Guterres'in istifasını kabul ettiğini bildirerek, "Uzun bir hizmet döneminin ardından kişisel nedenlerle görevimden ayrılmak niyetindeydim. Suriye'deki deneyimlerim, bazen şafak sökmeden önce en karanlık saatlerin yaşandığı gerçeğini doğruladı. Uzun süre boyunca ilerleme kesinlikle imkansız görünüyordu, ta ki birdenbire gerçekleşene kadar" dedi.

"SURİYE HALKI KADAR DERİN ACILAR ÇEKEN, BU KADAR DİRENÇ VE KARARLILIK GÖSTEREN ÇOK AZ HALK VARDIR"

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye’de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye’nin tarihi bir geçiş sürecinde olduğunu belirterek, "Suriye halkı kadar derin acılar çeken, bu kadar direnç ve kararlılık gösteren çok az halk vardır. Bugün Suriye ve halkı yeni bir şafağa kavuştu ve bizler bunun parlak bir gün olmasını sağlamalıyız. Onlar bunu çok hak ediyorlar" dedi.

Suriye’deki iç savaş sırasında Pedersen, Esad rejimi ile muhalifleri arasında barışçıl bir çözüm müzakere etmek amacıyla siyasi misyonlara öncülük eden birkaç BM elçisinden biri olarak görev yapıyordu.

(İHA)

18 Eylül 2025
18 Eylül 2025

