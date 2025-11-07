BMGK, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin sunduğu, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararı kabul etti. Karara 14 BMGK üyesi devlet ‘evet’ oyu verirken, Çin çekimser kaldı.

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, konseyde yaptığı açıklamada, kararının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Bu kararı, yeni Suriye'ye, halkına ve liderliğine duyulan güvenin arttığının bir işareti olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile 10 Kasım günü Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Kaynak: DHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır