HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

BMGK, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını öngören kararı onayladı.

BMGK, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin sunduğu, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararı kabul etti. Karara 14 BMGK üyesi devlet ‘evet’ oyu verirken, Çin çekimser kaldı.

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, konseyde yaptığı açıklamada, kararının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Bu kararı, yeni Suriye'ye, halkına ve liderliğine duyulan güvenin arttığının bir işareti olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile 10 Kasım günü Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

BMGK, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ya uygulanan yaptırımları kaldırdı 1

BMGK, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ya uygulanan yaptırımları kaldırdı 2Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki bakan ve MİT Başkanı da olacak! İşte TBMM'deki kritik tarihİki bakan ve MİT Başkanı da olacak! İşte TBMM'deki kritik tarih
FETÖ’den aranan şahsı polis yakaladıFETÖ’den aranan şahsı polis yakaladı

Anahtar Kelimeler:
Ahmed Şara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.