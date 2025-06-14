HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

BMGK'de Rusya İran'a saldıran İsrail'i şiddetle kınarken, ABD Tel Aviv yönetimini savundu

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vassily Nebenzia, İran'a düzenlediği saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyinde İsrail'i "şiddetle kınadığını" belirtirken, ABD temsilcisi İsrail'in kendini savunma hakkının olduğunu söyledi.

BMGK'de Rusya İran'a saldıran İsrail'i şiddetle kınarken, ABD Tel Aviv yönetimini savundu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in dün gece İran'a yaptığı hava saldırısı sonucu acil toplandı.

İsrail'in saldırısıyla ilgili "sebepsiz" değerlendirmesinde bulunan Rus Büyükelçi Nebenzia, bunun BM Şartı'nın ve uluslararası hukukun "büyük bir ihlali" olduğunu ifade etti.

"RUSYA, İSRAİL'İN BU EYLEMİNİ ŞİDDETLE KINIYOR"

Nebenzia, "Rusya Federasyonu Batı Kudüs'ün (İsrail) bu eylemini şiddetle kınıyor. Batı Kudüs'ün askeri macerası bölgeyi büyük çaplı bir savaşın eşiğine getiriyor ve bu eylemlerin tüm sonuçlarının sorumluluğu tamamen İsrail liderliğine ve onları teşvik edenlere ait. Özellikle nükleer tesisleri vurmanın potansiyel radyolojik sonuçlarından endişe duyuyoruz." şeklinde konuştu.

BMGK'nin İsrail'in Gazze'deki "insanlık dışı eylemlerini" gündeme almasının beklendiği bir günde İsrail'in "yeni, en tehlikeli ve sorumsuz macerasını" tartışmak zorunda kaldığını söyleyen Nebenzia, Tel Aviv yönetiminin bu sefer bölgeyi büyük ölçekli bir nükleer felakete de ittiğini dile getirdi.
AA-20250613-38271158-38271157-IRAN_ISRAILE_MISILLEME_SALDIRISI_BASLATTI
Rus Büyükelçi, İsrail'in İran'ın nükleer programıyla ilgili konuyu zorla çözmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, son 24 saat içinde yaşanan gelişmelerin sadece Orta Doğu bölgesi için değil, "tüm dünya için en korkunç sonuçlara yol açabileceğine" işaret etti.

İsrail'in saldırganlığının "Batılı ülkelerin rızasının doğrudan bir sonucu" olduğunu söyleyen Nebenzia, Tel Aviv yönetiminin eylemlerinin, İran'ın "barışçıl nükleer programını çevreleyen gerginliği düşürme çabalarını baltalamayı amaçladığını" ifade etti.

ABD, İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKINI ÖNE SÜRDÜ

BMGK toplantısında "İsrail'in kendini savunma hakkı" olduğunu belirten ABD diplomatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini hatırlatarak, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına "izin verilemeyeceğini" söyledi.

ABD heyetinin temsilcisi, "İran İslam Cumhuriyeti rejimi, kuruluşundan bu yana İsrail devletinin ortadan kaldırılması çağrısında bulundu; İsrailli sivillere karşı kışkırtılmamış, doğrudan ve vekil saldırılar başlattı ve bölge genelinde terör, istikrarsızlık ile tarif edilemez insani acılara yol açtı." dedi.
AW475542_02

"İRAN İÇİN SONUÇLARIN KORKUNÇ OLACAK"

Washington yönetiminin en önemli önceliğinin bölgedeki vatandaşlarını ve personelini korumak olduğunu söyleyen ABD diplomatı, İran'ın ABD çıkarlarını veya personelini hedef almaması gerektiğini vurguladı ve aksi takdirde "İran için sonuçların korkunç olacağını" dile getirdi.

Trump'ın ifadelerini tekrar eden ABD'li diplomat, "Şiddet sona ermeli ve İran artık ölüm ve yıkım olmayacak şekilde bir anlaşma yapmalı." sözlerini kaydetti.

(AA)

13 Haziran 2025
13 Haziran 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hırsızlık suçundan aranıyordu! Kayseri'de 75 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandıHırsızlık suçundan aranıyordu! Kayseri'de 75 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Mısır'a giden 40 aktivist alıkonulduMısır'a giden 40 aktivist alıkonuldu
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Rusya abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan misilleme! Yüzlerce roket fırlatıldı: İsrail ordusunun kalbi vuruldu: "İki İsrail uçağı düşürüldü"

İran'dan misilleme! Yüzlerce roket fırlatıldı: İsrail ordusunun kalbi vuruldu: "İki İsrail uçağı düşürüldü"

Yunanistan devreye girdi, tepki yağdı: Hükümetten açıklama talep edildi

Yunanistan devreye girdi, tepki yağdı: Hükümetten açıklama talep edildi

Fernando Muslera Arjantin kulübüyle imzaladı...

Fernando Muslera Arjantin kulübüyle imzaladı...

Napoli'nin yıldız oyuncusu İstanbul'a doğru yola çıktı...

Napoli'nin yıldız oyuncusu İstanbul'a doğru yola çıktı...

Ve korkulan oldu! Atom Enerjisi Kurumu duyurdu: "İran'da nükleer sızıntı var"

Ve korkulan oldu! Atom Enerjisi Kurumu duyurdu: "İran'da nükleer sızıntı var"

Orta Doğu'da hareketli gece: ABD de sahneye çıktı

Orta Doğu'da hareketli gece: ABD de sahneye çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.